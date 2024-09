video suggerito

Paura in autostrada A1, tir fuori controllo invade la corsia opposta: coda di 7 km verso Roma Paura lungo l’autostrada A1, al confine fra Lazio e Campania, nel pomeriggio di oggi, lunedìè 30 settembre 2024: un tir fuori controllo invade la corsia opposta. File chilometriche in direzione Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

Salto di carreggiata per un tir al confine fra la Campania e il Lazio, nel tratto fra Caianello e San Vittore del Lazio, all'altezza del km 696. L'incidente, avvenuto a metà del pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre 2024, sarebbe potuto rivelarsi una tragedia. Il conducente del tir, procedendo veros Roma, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guard rail e ha invaso la corsia opposta, in direzione Napoli.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono subito arrivati i soccorsi. Dai vigili del fuoco, al personale di Autostrade per l’Italia e gli agenti della Polizia Stradale.

L'incidente in autostrada

Stava viaggiando in direzione Napoli, quando ha occupato le carreggiate verso Roma, si è schiantato contro il guard rail. Ed ha invaso la corsia opposta, in direzione Napoli. Secondo le prime informazioni, sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del tir quando ha invaso la corsia opposta. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Incidente sull'autostrada: file chilometriche verso Roma e Napoli

Subito dopo lo schianto, sul posto sono arrivati i soccorsi. Nel frattempo a seguito dell'incidente si sono formate lunghe file chilometriche sia in direzione Roma che verso Napoli: almeno tre verso nord e due verso sud. Così Autostrade per l'Italia ha diramato dei suggerimenti da seguire per evitare di restare bloccati nel traffico: per svolgere i rilievi, rimuovere il mezzo pesante e mettere in sicurezza l'area rischia di volerci davvero molto tempo.

Il tratto di strada interessato dallo scontro non è mai stato chiuso, ma al momento di transita su una sola corsia. Il suggerimento, come precisato da Autostrade per l'Italia, per chi viaggia verso Roma è quello di uscire a Capua e rientrare dalla stazione di San Vittore dopo aver percorso la SS6 Casilina. Percorso inverso per chi viaggia in direzione di Napoli.

Articolo in aggiornamento