Paura prima dell'atterraggio a Fiumicino, problema tecnico sull'aereo in volo da Tenerife a Roma Un problema tecnico ha fatto scattare l'allarme su un volo Ryanair la scorsa domenica: paura a bordo fra i passeggeri, attivato il protocollo di "allerta aeromobile".

A cura di Beatrice Tominic

L'hanno avvistato dalla Guardia Costiera di Roma Fiumicino ed hanno segnalato immediatamente ciò che stava accadendo all'aeroporto Leonardo da Vinci. L'emergenza sarebbe scattata a bordo di un aereo della Ryanair che, partito da Tenerife, stava raggiungendo la capitale, che avrebbe avuto un problema tecnico poco prima dell'atterraggio.

Secondo quanto riportato da Aeroporti di Roma si sarebbe trattato di un'anomalia al sistema di navigazione anche se dalla capitaneria di porto, che ha fatto scattare l'allarme, non escludono che si sia trattato di un problema all'impianto elettrico. L'allarme è scattato immediatamente ed in pochi minuti è stato attivato il protocollo di emergenza aeromarittima.

Paura in volo da Tenerife a Roma: cosa è successo

Non è chiaro cosa sia accaduto sul volo di rientro a Roma da Tenerife nella giornata di sabato 14 dicembre. Ad essere interessato un Boeing 737-8AS che si trovava in volo e che si stava preparando ad atterrare quando è partita una segnalazione da parte della capitaneria di Porto con cui si avvisava di un problema all’impianto elettrico dell’aereo.

Una volta partita, la segnalazione è poi stata inoltrata dal Centro di coordinamento aereo e dalla Centrale Operativa Nazionale per il soccorso marittimo ed è stato attivato il protocollo di emergenza aeromarittima con la motovedetta. Da Aeroporti di Roma, invece, è stata attivata l’allerta-aeromobile (livello giallo) per problemi di navigazione alle ore 13:24.

Il rischio poco prima dell'atterraggio

Fortunatamente non è stato necessario intraprendere questa via. Come precisano da Aeroporti di Roma, l'aereo è successivamente atterrato regolarmente e senza problemi alle ore 13:37, raggiungendo in autonomia la piazzola all’ora 13:48 e dichiarando la fine dell’allerta.