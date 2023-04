Paura davanti al supermercato: 35enne accoltellato in pieno giorno, è grave È accaduto questa mattina in via della Pineta Sacchetti. Arrestato un 32enne. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi.

A cura di Valerio Renzi

Momenti di paura nella tarda mattina di oggi – sabato 8 aprile – in via della Pineta Sacchetti a Roma Nord. Qui due uomini hanno avuto un alterco terminato con un'aggressione a colpi di coltello. La vittima è un uomo di trentacinque anni di nazionalità nigeriana che è stato ferito da un connazionale con un coltello dalla lama lunga dieci centimetri.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118 che ha soccorso l'uomo che giaceva a terra in una pozza di sangue. Trasportato d'urgenza al codice rosso al vicino Policlinico Gemelli, è stato operato e le sue condizioni sono gravi: la prognosi resta riservata.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo hanno raccolto dai testimoni una sommaria descrizione dell'aggressore e si sono messi immediatamente sulle sua tracce. Bloccato poco distante mentre tentava di fuggire a piedi, è stato tratto in arresto. Tradotto in carcere rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria: il 32enne ora rischia un'incriminazione per tentato omicidio. Ancora non sono chiare le ragioni della lite, probabilmente si tratta di futili motivi, forse lo scontro tra i due uomini è nato