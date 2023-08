Paura alla stazione Tiburtina, entra al McDonald’s e spara un colpo di pistola Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 24 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scopo dell’uomo era quello di rapinare il punto vendita della nota catena di fast food statunitense.

A cura di Enrico Tata

Foto Stazione Tiburtina

Paura alla stazione Tiburtina di Roma: un uomo entra nel McDonald's che si trova all'interno dello scalo ferroviario, estrae una pistola, la punta alla cassiera e spara un colpo in aria. Per fortuna è stato bloccato grazie all'intervento degli agenti della polizia ferroviaria. L'uomo, che ancora deve essere identificato, è attualmente in stato di fermo.

Sparato un colpo in aria, paura tra i passeggeri

Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 24 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scopo dell'uomo era quello di rapinare il punto vendita della nota catena di fast food statunitense. È entrato nel ristorante che si trova all'interno della galleria commerciale della stazione Tiburtina e ha puntato una pistola verso una cassiera, a cui ha chiesto di consegnare tutto l'incasso. Poi ha sparato un colpo in aria per intimidirla.

La pistola era soltanto una scacciacani senza tappo rosso

Fortunatamente, sono intervenuti subito gli addetti alla sicurezza presenti in stazione e gli agenti della polizia ferroviaria. Il malvivente è stato bloccato e immobilizzato in poco tempo. Da successivi accertamenti è emerso che l'arma era una scacciacani, quindi priva di munizioni e senza tappo rosso. Nello zaino il rapinatore aveva quattro coltelli, una balestra, alcuni dardi e altre munizioni a salve. Come detto, l'uomo deve essere ancora identificato e attualmente si trova in stato di fermo negli uffici del commissariato. Per i passeggeri, soltanto attimi di paura e preoccupazione, ma nessuno è rimasto ferito. Anche la cassiera del McDonald's è in buone condizioni di salute.