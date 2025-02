video suggerito

Paura al Tufello per un incendio: fiamme avvolgono una macchina, evacuate 80 persone Incendio nella capitale: il fuoco è divampato su una macchina, poi ha raggiunto un palazzo. Ottante le persone evacuate per le fiamme. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Paura al Tufello per un incendio divampato su un'autovettura. Le fiamme, in breve tempo, si sono fatte sempre più alte e la preoccupazione per i palazzi vicini è aumentata. Sul posto, oltre agli agenti della polizia di Stato e ai soccorritori del 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco: sono questi ultimi che, nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2025, hanno fatto scattare l'evacuazione dei residenti. In via precauzionale sono state evacuate circa 80 persone che, poco prima della mattina, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni.

L'incendio al Tufello: paura per 80 persone

Come anticipato, l'incendio al Tufello è avvenuto la scorsa notte, fra in via Scarpanto altezza via Gran Paradiso. A lanciare l'allarme, una decina di minuti prima della mezzanotte, sono stati proprio i residenti, allarmati dalle fiamme che avevano avvolto un'automobile parcheggiata e il fitto fumo denso.

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato a spegnere le fiamme, prima di mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo, però, per evitare che ci fossero persone ferite o intossicate dal fumo, sono scattate le evacuazioni. Sono circa 80 le persone, nella maggior parte residenti, che sono state fatte evacuare a scopo precauzionale.

Leggi anche Incendio al bar della fidanzata di Mandrake nel film Febbre da Cavallo: le fiamme avvolgono il dehor

Fiamme anche al Quadraro: cosa è successo

Non soltanto il Tufello. Nella notte è divampato un altro incendio, stavolta a pochi passi da via Tuscolana, in via Opita Oppio, al Quadraro. Stavolta a bruciare sono stati dei veicoli: cinque automobili e due scooter avvolti dalle fiamme alle 3.40 circa di stanotte. I danni riportati sono stati sostanziosi: alcuni mezzi sono stati completamente bruciati.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della polizia Locale di Roma Capitale. I pompieri hanno impiegato circa due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area coinvolta. Il loro intervento è stato decisivo: in breve tempo, senza le operazioni di spegnimento, le fiamme avrebbero raggiunto il primo piano del palazzo.

Incendio al Quadraro: le indagini in corso

La facciata del palazzo è stata annerita, i veicoli fortemente danneggiati, alcuni del tutto bruciati. È questo il bilancio dell'incendio al Quadraro. Nel frattempo sul caso sono scattate le indagini per cercare di risalire le cause dell'incendio.