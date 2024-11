Paura al Pigneto in pieno giorno: le scippa la borsa, la trascina in strada e le rompe un braccio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Scippo in pieno giorno al Pigneto dove un uomo che si trovava in sella ad un si è avvicinato ad una passante e le ha rubato la borsa, verso le ore 13. La donna stava passeggiando nelle strade del quartiere quando il ladro l'ha raggiunta e le ha preso la borsa, strattonandola. Trattenendo la borsa con vigore, è stata trascinata in strada fino al centro della carreggiata dove è finita sull'asfalto e si è rotta un braccio.

Trascinata in strada per uno scippo, si rompe un braccio

I fatti sono avvenuti in pieno giorno, verso le ore 13.30 in una giornata di fine agosto nel quartiere Pigneto. Stava passeggiando per le vie del quartiere, quando è stata affiancata da uno scooter bianco. Dalla sella un uomo si è sporto e ha afferrato la sua borsa, per scipparla. La vittima, però, ha trattenuto la borsa così è stata trascinata fino al centro della carreggiata, dove è finita a terra e si è rotta un braccio.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Roma e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. Una volta affidata alla struttura sanitaria, le è stata riscontrata la rottura dell'omero.

Le indagini per rintracciare il ladro

Le indagini per cercare di rintracciare l'autore della rapina sono iniziate immediatamente e sono durate mesi. Gli accertamenti sono stati affidati agli investigatori del commissariato di Porta Maggiore. Per prima cosa gli agenti hanno passato al setaccio le telecamere di sorveglianza del quartiere e sono riusciti a trovare un sospettato, un quarantatreenne romano già gravato da precedenti di polizia. Poi si sono recati a casa sua per una perquisizione: è lì che hanno ritrovato gli abiti indossati nel giorno del reato commesso.

Gli elementi in possesso delle forze dell'ordine hanno permesso alla Procura di chiedere ed ottenere dal Gip del Tribunale di Roma l’emissione di una misura cautelare a carico dell’uomo che è stato portato in carcere.