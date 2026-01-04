Paura al mercato, ruba una mannaia dalla macelleria e semina il panico fra le persone

Panico al mercato dopo che un uomo ha rubato un mannaia dal banco macelleria e ha iniziato a brandirla verso le persone: cosa è successo.

La mannaia rubata questa mattina al banco del macellaio.

Paura al mercato Esquilino a Roma, dove un uomo ha rubato dal banco macelleria una mannaia ed è scappato fra la folla. L'allarme è scattato immediatamente, non appena l'uomo ha iniziato a muoversi in mezzo ai passanti. A notarlo una pattuglia dei carabinieri che si trovava in quel momento in via Principe Amedeo e lo hanno bloccato.

Si aggira nel mercato armato di mannaia: cosa è successo

I fatti risalgono a ieri mattina, sabato 3 gennaio 2026 e sono avvenuti all'interno del mercato Esquilino. Era mattinata, il mercato era molto affollato. All'improvviso una delle persone che si stava muovendo fra i banchi all'interno del mercato ha raggiunto quello dedicato alla macelleria. Si è avvicinato al macellaio e ha iniziato a spintonarlo violentemente mentre il negoziante stava servendo la clientela. Prima di allontanarsi l'uomo gli ha rubato una grossa mannaia della lunghezza di circa 50 centimetri. Soltanto a quel punto è scappato via.

Paura al mercato: carabinieri fermato un uomo armato di mannaia

Quando si è allontanato dal banco della macelleria, a piedi, dietro di sé ha lasciato la folla molto spaventata. Ma proprio mentre si aggirava fra i banchi del mercato Esquilino armato di mannaia dalla lunghezza di cinquanta centimetri, è stato notato dai carabinieri. Una pattuglia di militari della stazione di Roma Piazza Dante che stava transitando in quel momento ha notato l’uomo che stava percorrendo via Principe Amedeo con l'arma fra le mani.

I carabinieri lo ha immediatamente bloccato e l'arma è stata prontamente recuperata. L'uomo, un trentasettenne che vive senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, è stato arrestato con l’accusa di rapina. Fortunatamente durante la sua fuga armato di mannaia nessuna persona è rimasta ferita.