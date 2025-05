Paura al Lido di Latina, uomo di 38 anni rischia di affogare in mare: salvato da un passante

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava al Lido di Latina, è entrato in acqua e ha rischiato di affogare fra le onde del mare. Paura per un uomo di 38 anni nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio 2025, all'altezza di Rio Martino. Il trentottenne era da poco entrato in acqua quando alcune onde lo hanno messo in difficoltà Ad accorgersene un passante che si trovava in spiaggia. È stato proprio quest'ultimo che, senza esitare, si è lanciato in mare e lo ha immediatamente soccorso.

Rischia di affogare, salvato da un passante

Lo ha notato mentre ha iniziato a boccheggiare in mare, poco dopo essere entrato in acqua ancora con i vestiti addosso, secondo le testimonianze dei presenti. Ha visto la scena da lontano e si è accorto subito della pericolosità di quel momento. Così, mentre altri hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza unico 112, il passante ha capito che non c'era tempo da perdere e si è tuffato in acqua. Una volta uscito, ha portato con sé il trentottenne, riuscendolo a salvare dall'annegamento.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta scattato l'allarme, sono arrivate immediatamente le pattuglie della Squadra Volante che si trovavano già in servizio di controllo per la prevenzione dei reati. Oltre a loro anche un'ambulanza con il personale del pronto soccorso sanitario del 118: gli operatori sanitari si sono precipitati verso l'uomo che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

Per lui è comunque scattato il trasporto d'urgenza in ospedale: non ha mai perso conoscenza. Una volta arrivato al Santa Maria Goretti il quadro clinico si è rivelato meno grave di quanto ipotizzato ed è stato affidato alle cure del pronto soccorso. Un'intuizione che ha permesso al passante di salvare il trentottenne che, per fortuna, non è in pericolo di vita.