Paura al lago di Bolsena, barca si rovescia durante un temporale: due persone disperse

Da questo pomeriggio non si hanno più notizie di due giovani che si trovavano in barca. A causa del temporale, però, si è rovesciata nel lago: ricerche in corso.

Battello dei carabinieri al lago di Bolsena.

Una barca si è rovesciata nel pomeriggio di Ferragosto al lago di Bolsena, nel Viterbese, a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona fra le 16 e le 17. L'allarme è scattato immediatamente. Secondo le prime testimonianze raccolte, l'imbarcazione si sarebbe rovesciata sotto alla pioggia battente e avrebbe fatto cadere nel lago le due persone che si trovavano a bordo. Uno dei due avrebbe alzato le braccia per chiedere aiuto. Poi entrambi sarebbero scomparsi in acqua.

Barca si rovescia al lago: due dispersi

Una volta compreso quanto stava accadendo, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul luogo del terribile naufragio sono arrivate immediatamente le unità acquatiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri che si sono messi immediatamente alla ricerca delle due giovani persone disperse in acqua.

L'incidente, secondo quanto ricostruito, sarebbe accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 agosto, quando nella zona del lago di Bolsena si è abbattuto un temporale improvviso che ha fatto rovesciare l'imbarcazione.

L'arrivo dei soccorsi: ricerche in corso per i due dispersi

L'allarme è stato lanciato verso le 15 da due persone che si trovavano in spiaggia tra Montefiascone e Marta. Le ricerche sono scattate un'ora più tardi, quando sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e quelli di Viterbo con le unità acquatiche sia dei pompieri che dei carabinieri. Oltre a loro, a scandagliare la zona delle ricerche anche due volanti della Guardia di Finanza e anche l'elicottero dei vigili del fuoco e, ovviamente, gli operatori del pronto soccorso del 118 pronti ad intervenire in caso di ritrovamento.

Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Verso le ore 22 è arrivato anche il presidio mobile per le emergenze dei vigili del fuoco. Dopo un po' le ricerche sono state sospese. Riprenderanno domani mattina. Al gruppo di ricercatori e soccorritori domani si aggiungeranno anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma.

Chi sono le persone disperse nel lago di Bolsena

Non si conosce ancora l'identità delle persone disperse nel lago di Bolsena dopo che la barca si è ribaltata durante il temporale e non si conoscono neppure i motivi che li hanno portati questo pomeriggio al lago. Secondo le prime informazioni raccolte ascoltando i testimoni, si tratterebbe di due persone giovani. Nel frattempo, per cercare di dare un volto e un nome alle persone disperse, le forze dell'ordine stanno controllando tutti i rimessaggi, noleggi e campeggi del territorio.