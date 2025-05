video suggerito

Paura a Tor Sapienza, si scaglia contro una donna e la ferisce alla gola con una bottiglia rotta Panico a Tor Sapienza dove un uomo si è scagliato contro una 38enne con un coccio di bottiglia, ferendola gravemente. Arrestato per tentato omicidio.

A cura di Beatrice Tominic

Si è avvicinato alla donna e le si è scagliato alla gola con un coccio di bottiglia con violenza, ferendola gravemente. Paura a Roma, nella zona fra Tor Sapienza, viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, dove sono avvenuti i fatti, nella serata dello scorso primo maggio. I soccorso sono scattati immediatamente che hanno immediatamente trasportato la donna al pronto soccorso del policlinico Casilino dove è stata sottoposta alle prime cure. Ad una settimana dai fatti, si trova ancora ospedale in osservazione. Per l'aggressore, invece, è scattato l'arresto nella giornata

Ferita alla gola con una bottiglia rotta

I fatti, come anticipato, risalgono al primo maggio scorso. La donna era uscita con alcuni amici per trascorrere una serata tranquilla, come tante altre, quando all'una di notte si è avvicinato un uomo, un trentottenne che vive come senza fissa dimora, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.

La donna si trovava in piazzale Pino Pascali, stava andando a salutare un gruppo di amici quando, poco prima di raggiungere gli altri, le si è avvicinato il trentottenne. Fra le mani aveva una bottiglia rotta che ha utilizzato per scagliarsi alla gola della donna, ferendola alla giugulare con violenza. È caduta a terra, mentre il trentottenne è scappato via. A far scattare l'allarme gli amici che si trovavano poco distante.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena allertati i soccorsi, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasferito d'urgenza in ospedale la donna al policlinico Casilino. La donna al loro arrivo si trovava a terra, ancora sanguinante e semi cosciente. Ancora sotto shock, è comunque riuscita a condividere dettagli sull'aggressione e a descrivere l'uomo che l'aveva ferita. In pochi giorni gli inquirenti, che si sono messi immediatamente al lavoro, sono riusciti a rintracciarlo nel pomeriggio di lunedì scorso, 5 maggio, in via Prenestina. Resta in attesa della convalida dell'arresto, nel frattempo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.