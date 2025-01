video suggerito

Paura a Testaccio, studente 17enne accoltellato al collo: trasportato in ospedale d'urgenza Paura a Testaccio a Roma dove uno studente di 17 anni è stato accoltellato in piazza, davanti alla scuola. Trasferito d'urgenza in ospedale, sul caso indaga la polizia.

A cura di Beatrice Tominic

Piazza Testaccio.

Paura a Roma dove un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al collo mentre si trovava a piazza Testaccio. Sono immediatamente scattati i soccorsi. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati gli agenti della polizia e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasferito d'urgenza il giovane in ospedale.

Accoltellato al collo a Testaccio: cosa è successo al 17enne

Sul caso, come anticipato, indagano gli agenti della polizia. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio 2025, verso le ore 14.30. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da alcune persone che, dopo essersi scagliate contro di lui, sarebbero fuggite via immediatamente.

Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare gli aggressori del giovane e di chiarire le ragioni del loro gesto. Non escludono che l'aggressione possa essere nata a seguito di un diverbio avvenuto dentro alle mura scolastiche, con un altro compagno di scuola. È lui che avrebbe deciso di reagire dopo aver chiamato un amico. Secondo alcune testimonianze, però, ad aggredire il diciassettenne sarebbero state almeno 7 persone.

Come sta il ragazzo di 17 anni accoltellato al collo

Non appena scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al vicino ospedale San Camillo, dove si trova in codice rosso, ancora in condizioni critiche. Secondo le prime verifiche, fortunatamente sarebbe rimasto cosciente nel corso di tutto il tragitto che lo ha portato in ospedale. Ricoverato in terapia, la prognosi resta riservata, ma sembra che non si trovi in pericolo di vita.