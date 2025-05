video suggerito

Va a fare benzina e il suv esplode: grave l’automobilista rimasto ustionato, è in fin di vita Terribile incidente a Roma, nella zona di Bravetta, dove un automobilista si è fermato a fare benzina. Stava facendo il pieno, quando il suv si è incendiato ed è esploso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Il suv dopo l'esplosione.

Schianto a Roma, nel quartiere di Bravetta, dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio, poco prima delle ore 16, un'automobile è esplosa alla stazione di servizio, mentre il proprietario stava facendo benzina. L'uomo è rimasto gravemente ustionato e trasferito d'urgenza nel vicino ospedale San Camillo.

L'incendio e l'esplosione del suv

Stava facendo benzina, quando l'automobile, il suv T Roc Volkswagen, ha preso fuoco ed è esplosa. Paura nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16, in zona Bravetta. L'automobilista si trovava al distributore Ip di via della Consolata, quando il suv ha preso fuoco ed è esploso. Il proprietario dell'automobile si trovava al suo interno. Ed è rimasto intrappolato.

Nei pochi secondi, è stato chiaro cosa stesse succedendo. Il personale del distributore si è immediatamente precipitato verso l'auto in fiamme, provando ad estinguere le fiamme e a trarre in salvo il proprietario del suv.

Il suv dopo l'esplosione.

Come sta il proprietario del suv

Durante l'esplosione una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento La Pisana si è trovata a passare nella zona per caso. Sentito il boato, i pompieri si sono subito precipitati verso il distributore con l'auto esplosa, ancora in fiamme, poi sul luogo dell'esplosione è stata inviata l'APS 4A.

Una volta sul posto hanno iniziato le operazioni di spegnimento per il rogo e messa in sicurezza dell'area delicata, la pompa di benzina.

Nel frattempo sono arrivati sul posto i soccorritori che hanno immediatamente preso in carico il proprietario del suv e lo hanno trasportato d'urgenza al vicino ospedale San Camillo, dove i medici e gli infermieri hanno prestato le prime cure. Si trovava in condizioni critiche. Poco dopo hanno raggiunto il luogo della terribile esplosione anche gli agenti della polizia di Stato che hanno messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti.