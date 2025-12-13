Paura a Roma, bambino di 10 anni si perde per le vie del centro città: ritrovato dagli agenti

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Era arrivato con la famiglia dalla provincia di Macerata, nelle Marche, quando, una volta arrivato in centro a Roma, ha perso di vista i suoi genitori. È quanto successo a un bambino di dieci anni mentre si trovava nelle vie dello shopping nel centro storico, affollatissime a meno di due settimane da Natale.

Ad accorgersi di lui, alcuni agenti della polizia locale di Roma Capitale che si sono accorti del piccolo disorientato e spaventato fra la gente. Si sono avvicinati a lui e lo hanno aiutato.

Bambino di 10 anni si perde fra le vie dello shopping a Roma

I fatti sono avvenuti in questi giorni nella Capitale, dove un bambino di 10 anni si è perso nelle vie dello shopping, in centro. Il piccolo era arrivato con i genitori dalla provincia di Macerata per una vacanza quando ha perso di vista i genitori, in centro storico. Stava passeggiando con la famiglia, quando si è allontanato per qualche istante ed è entrato in un negozio del centro. Una volta uscito, non è più riuscito a trovare la sua famiglia, ed è rimasto disorientato tra la folla di turisti nella zona di Fontana di Trevi.

L'intervento dei caschi bianchi

Il bambino, disorientato e impaurito, non è passato inosservato a una pattuglia dei caschi bianchi del I Gruppo Centro che si trovava nella stessa area. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale si sono avvicinati al bambino e hanno cercato di rassicurarlo e calmarlo come potevano. Lo hanno accompagnato in una zona più tranquilla, poi il bambino ha raccontato loro cosa era successo.

Gli operatori a quel punto hanno immediatamente attivato la Centrale Operativa Lupa, grazie alla quale sono riusciti a rintracciare la mamma del bimbo, una donna di 37 anni. Era in preda al panico e alla ricerca disperata del figlio.

L'abbraccio fra madre e figlio

Gli agenti hanno quindi provveduto ad accompagnare il bambino dalla mamma. Quando si sono finalmente rivisti si sono riuniti in un lungo abbraccio. Poi la trentasettenne ha tenuto a ringraziare gli operatori che, in breve tempo, sono riusciti a riportare il piccolo da lei.