Paura a Ponza, incendio brucia le colline dell’isola: vigili del fuoco al lavoro per ore con canadair Paura a Ponza dove nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato un grande incendio che ha interessato alcune colline dell’isola. Vigili del fuoco al lavoro per ore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio da un elicottero dei vigili del fuoco.

Ponza brucia. Un violento incendio è divampato nel corso della tarda mattinata di oggi, martedì 6 maggio 2025, in una zona collinare dell'isola pontina. In breve tempo una colonna di fumo denso, nero e fitto è salita verso il cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato immediatamente e le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore.

L'intervento dei vigili del fuoco a Ponza

Il rogo, come anticipato, è divampato nel corso della mattinata di oggi, in una zona collinare dell'isola, che gli stessi vigili del fuoco hanno definito impervia da raggiungere. Non appena scattato l'allarme, i pompieri sono entrati in azione con un elicottero e un canadair per spegnere il più velocemente possibile le fiamme, come si vede nella foto in alto, un fermoimmagine dal video di sorvolo del Drago 156, a bordo il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento).

Per spegnere le fiamme sono state necessarie diverse ore e alcuni mezzi, fra cui elicotteri e canadair, che hanno fatto avanti e indietro fra il mare che circonda l'isola e la zona collinare in cui si è verificato l'incendio per spegnere le fiamme. In aiuto dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere l'incendio soltanto nel primo pomeriggio, verso le ore 15, sono arrivati anche i colleghi da Roma. Oltre a loro anche i volontari della Protezione Civile della zona.

Paura a Ponza: le fiamme verso i centri abitati

A destare maggiore preoccupazione è stata soprattutto la direzione delle fiamme che, ad un certo punto, sembravano avvicinarsi sempre di più ai centri abitati. Fortunatamente, però, l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Non si è potuto fare niente, invece, per evitare che arrivasse il forte e denso fumo nero in tutta la zona di Tre Venti, non molto distante neppure dal poliambulatorio.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio: gli inquirenti, al lavoro adesso per comprendere cosa sia accaduto, stanno indagando alla ricerca delle cause, ma non escludono che possa essersi trattato di un atto doloso.

Articolo in aggiornamento