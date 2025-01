video suggerito

Paura a Fonte Nuova, 33enne accoltella al petto il fratello minore: arrestato per tentato omicidio Era arrivato a difesa della madre. Ed è stato accoltellato al petto dal fratello maggiore. Per quanto accaduto l’uomo, un 33enne, è stato arrestato per tentato omicidio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a Fonte Nuova dove un trentatreenne si è scagliato contro la madre dopo una lite. In casa, insieme a madre e figlio, si trovava anche il fratello minore dell'uomo, un ventisettenne, che non appena udito il frastuono e la lite fra io due, è intervenuto per difendere la donna. Così il fratello si è scagliato contro di lui, accoltellandolo al petto.

Accoltella il fratello: era arrivato per difendere la madre

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, martedì 21 gennaio 2025, quando i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione. A far scattare i militari e ad inviare la segnalazione al numero di emergenza unico 112, la madre dei due fratelli, che preoccupata ha chiesto aiuto.

Non appena arrivata la richiesta, i carabinieri della stazione di Mentana sono subito intervenuti. Una volta raggiunta l'abitazione del trentatreenne, hanno ricostruito l'accaduto.

Leggi anche Clochard colpito alla testa con una pietra mentre dorme: 39enne arrestato per tentato omicidio

Si scaglia contro la madre e il fratello: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla serata di ieri. Il trentatreenne stava litigando con la madre per futili motivi. Sentendo confusione, il fratello minore li ha raggiunti ed è subito intervenuto in difesa della madre. È stato in quel momento che il trentatreenne ha impugnato un coltello e ha colpito al petto il ventisettenne.

In breve tempo, oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che si sono precipitati sul giovane per soccorrerlo e curargli la ferita. È stato trasferito d'urgenza in ospedale, da dove è stato dimesso poco dopo.

L'arresto del trentatreenne per tentato omicidio

Nel frattempo, invece, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato il fratello maggiore gravemente indiziato di tentato omicidio. In seguito, in accordo con la Procura della Repubblica di Tivoli, il trentatreenne è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.