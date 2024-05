video suggerito

Paura a Ceccano per incendio in appartamento: ustionati madre e figlio, lei è gravissima Un incidente domestico a Ceccano ha provocato un incendio. Ustionati madre e figlio: lei è stata avvolta nelle fiamme per prima, è gravissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un grave incidente domestico a Ceccano si è concluso con un grande incendio in appartamento e due persone ustionate all'ospedale, una delle quali si trova in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, venerdì 17 maggio 2024, nel comune del Frusinate in via Anime Sante, strada che dal centro cittadino porta verso nord e sfocia sulla via Morolense, nella frazione di Quattro Strade. È qui che si sono originate le fiamme.

L'incendio a Ceccano

È stato un attimo e l'appartamento in via delle Anime Sante a Ceccano è andato a fuoco. Al suo interno due persone, madre e figlio, entrambi rimasti gravemente ustionati. Ad avere la peggio, però è stata la donna. La madre è stata avvolta dalle fiamme non appena si sono originate. Ha riportato gravi ustioni sul 90% del corpo.

Non si conoscono ancora le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio, né i motivi per cui si sono propagate così velocemente. Ciò che sembra essere certo è che il figlio sarebbe rimasto ustionato dopo essere intervenuto per mettere in salvo la madre. Nel frattempo continuano gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Come stanno madre e figlio coinvolti nell'incendio in appartamento a Ceccano

Una volta scattato l'allarme, i due sono stati immediatamente soccorsi. Il figlio è stato subito trasferito all'ospedale Spaziani di Frosinone, ad una decina di chilometri di distanza dal luogo del rogo. La donna, invece, è apparsa subito in condizioni critiche: ha riportato ustioni gravi nel 90% del corpo. Per lei è stato attivato immediatamente il trasferimento all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.