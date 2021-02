Dopo le polemiche sulla ciclabile disegnata sopra il marciapiede sul lungotevere, le critiche per quella realizzata su via Gregorio VII, il cambio di rotta su quella progettata a San Giovanni, che ha causato lunghe code e traffico in tilt, anche a Ostia i cittadini sono sul piede di guerra. Il tracciato sul lungomare è stato costruito provvisoriamente ad agosto del 2020, in linea con il progetto della giunta Raggi per consentire ai cittadini di usufruire della cosiddetta ‘mobilità sostenibile' viste le restrizioni causate dalla pandemia. L'obiettivo era esplicito e coerente: realizzare in breve tempo 150 chilometri di piste ciclabili transitorie per consentire ai romani di potersi muovere liberamente sulle due ruote, date le limitazioni determinate dal coronavirus per quanto riguarda la capienza dei mezzi pubblici. Insomma, cercare di sfruttare l'emergenza per puntare sulla mobilità ‘verde' e ‘sostenibile'. Giusto, a parole. I progetti sono stati però realizzati in fretta e furia e, in alcuni casi, sono stati duramente contestati dai cittadini: percorsi tortuosi, strani zig zag, restrizione delle carreggiate, percorsi interrotti, disegnati sui marciapiedi… Per quanto riguarda il caso di Ostia, la pista ciclabile, un aspetto positivo, è frequentatissima anche d'inverno. D'altra parte, però, per le automobili c'è stata una restrizione della carreggiata che potrebbe provocare, questa la critica delle opposizioni e dei cittadini, lunghe code sul lungomare soprattutto d'estate.

Il caso delle ciclabili di San Giovanni: Raggi fa marcia indietro

Soltanto pochi giorni fa la sindaca Raggi ha fatto marcia indietro sul progetto delle ciclabili di via Taranto e via La Spezia a San Giovanni. Per realizzarle, infatti, è previsto un cambio di circolazione che ha prodotto il blocco totale del traffico in tutta la zona, o almeno così hanno denunciato i comitati di quartiere. La prima cittadina, dopo un sopralluogo, ha dato ragione ai cittadini e ha dichiarato che il progetto sarà modificato.