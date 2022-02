Passeggia a Isola Farnese, giovane accoltellato alla spalla e alla gamba: è grave L’aggressore è fuggito, gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di identificarlo. Il ragazzo ferito non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato accoltellato ieri pomeriggio mentre stava camminando nel parco di via Vincenzo Tieri a Roma, in zona Cassia. Il giovane è stato ferito alla gamba e alla spalla, ed è crollato a terra in preda al dolore. L'aggressore è subito fuggito: per il momento non è stato ancora rintracciato, anche se gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando da ore di identificarlo. Il ragazzo ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Dell'aggressore al momento si sa solo che era vestito di scuro, ma non si è a conoscenza né dell'età né del fatto se fosse o meno un amico della vittima.

Accoltellato a Isola Farnese: indaga la polizia

I poliziotti stanno visionando le telecamere presenti nella zona, e una volta che sarà possibile ascolteranno il ragazzo ferito, in modo da avere più elementi su cui lavorare. Il responsabile potrebbe avere le ore contate: l'aggressione è avvenuta in pieno giorno, ed è probabile che qualcuno lo abbia visto mentre fuggiva allontanandosi dal luogo dello scontro. Sembra inoltre che l'aggressore abbia litigato con la vittima prima di accoltellarlo: non è chiaro se i due si conoscevano o se abbiano avuto un diverbio in strada, magari per futili motivi. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore, quando il quadro di quanto accaduto sarà più chiaro. Il ferito è ancora ricoverato all'ospedale San Filippo Neri, dove i medici si stanno prendendo cura di lui. Nei prossimi giorni sarà dimesso, con una prognosi che sarà probabilmente di lungo periodo.