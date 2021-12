Passeggero prende la metro con il Green Pass di un’altra persona: denunciato È finito nei guai un passeggero 36enne, che ha preso la metro con il Green pass di un’altra persona. I poliziotti lo hanno denunciato.

A cura di Alessia Rabbai

È salito a bordo della metropolitanadi Roma con il Green Pass di un'altra persona. Un trentaseienne originario della Moldavia è finito nei guai, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno denunciato per sostituzione di persona, falsa attestazioni e truffa. Il passeggero ha infatti infranto la normativa Covid-19, che prevede l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico come metro e bus solo se muniti di Green Pass base, ossia quello ottenibile con il tampone rapido. Secondo le informazioni apprese il trentaseienne aveva preso la metropolitana, quando è stato fermato dai poliziotti per un controllo. Le forze dell'ordine dallo scorso lunedì 6 dicembre infatti hanno potenziato i controlli in città, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento che prevede una stretta sulle attività possibili, con l'inserimento del Super Green Pass. L'uomo alla richiesta della certificazione verde avrebbe esibito un Green Pass digitale risultato valido.

Il Greeen Pass era di un'altra persona

Quando il display degli agenti ne ha confermato la regolarità della certificazione verde l'uomo ne è rimasto sorpreso, quasi come se non se lo aspettasse. Una reazione che li ha spinti ad approfondire. Dagli accertamenti è emerso che in realtà apparteneva ad un'altra persona. Il trentaseienne ormai scoperto ha confessato che il Green Pass non era il suo e di averlo preso da alcuni conoscenti, che gliel'avevano prestato. Una violazione delle norme che gli è costata una denuncia, in quanto l'uomo non era vaccinato e non aveva neanche fatto il tampone prima di salire sui mezzi pubblici, dei quali ogni giorno usufruiscono migliaia di persone per spostarci in città. Durante le perquisizioni i poliziotti hanno trovato inoltre un passaporto e hanno posto sotto sequestro il suo smartphone, per ulteriori accertamenti.