Pasqua 2023 a Roma, gli eventi per bambini e le mostre in programma il 9 aprile A Roma per Pasqua sono in programma tanti eventi per bambini, tra caccia alle uova, animazione, giochi e laboratori. Ecco dove passarla dal Luneur Park al Castello di Santa Severa.

A cura di Alessia Rabbai

Credit: Luneur Park

Domenica 9 aprile si festeggia Pasqua. Oltre al tradizionale pranzo pasquale, per avesse voglia di trascorrere una giornata alternativa in città a Roma ci sono diversi eventi in programma. Tra le attività più divertenti per i bambini è la caccia alle uova. A Roma ce ne sono molte, dal centro storico alla periferia, nei parchi divertimenti, anche organizzate da enti e associazioni. Per gli adulti sono aperti a Pasqua mostre e musei.

Pasqua al Bioparco

Al Bioparco in viale del Giardino Zoologico 1 sono in programma tre giorni di appuntamenti durante i quali i bambini potranno scoprire le sorprese di Pasqua. Dal 7 al 9 aprile dalle ore 11 alle 17 potranno partecipare a giochi a quiz, visite guidate e incontri ravvicinati con gli animali adatti a tutte le età. Tutte le attività sono incluse nel prezzo del biglietto, alcune sono su prenotazione. Il costo del biglietto prevede diverse tipologie d'ingresso e va dai 17- ai 19 euro intero, dai 14 ai 16 ridotto. Entrano gratis i bambini di altezza inferiore a un metro, disabili e i loro accompagnatori.

I giochi con le uova al Bioparco di Roma

Concerto di Pasqua al Tempio di Roma

Al Tempio di Roma in via di Settebagni 354-380 andrà in scena il tradizionale Concerto di Pasqua dalle ore 19 presso il Centro Visitatori. Gli Archi dell'Orchestra Vincenzo Bellini di Roma diretti da Lorenzo Lupi si esibiranno in "Sfumature d'800" con i grandi compositori del secolo. Un evento gratuito, al quale tutti possono partecipare su prenotazione. I visitatori possono usufruire di un parcheggio interno gratuito. Per prenotare o chiedere altre informazioni consultare il sito web.

Il Tempio di Roma

Tulipark Roma

Pasqua al Tulipark di Roma è una giornata di festa passata tra la natura e fiori meravigliosi. Domenica 9 aprile il parco di via dei Gordiani 73 resterà aperto tutto il giorno, dalle ore 9 alle 18. Dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 16 è in programma la caccia alle uova, che i visitatori adulti e bambini dovranno trovare nascoste tra i coloratissimi tulipani in primavera. Sul sito internet, dove si può acquistare il biglietto, ci sono diverse modalità d'ingresso, che prevedono entrata senza tulipani a 8 euro, ingresso con la possibilità di raccogliere tulipani dai 18 ai 50 euro (a seconda del numero di tulipani che si intende raccogliere), pacchetti per le famiglie e servizi aggiuntivi. Entrano gratis i bambini di altezza inferiore a un metro.

Tulipark Roma

Caccia alle uova al Luneur Park

Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti delle festività pasquali, dedicato alle famiglie con bambini, è la caccia alle uova al Luneur Park in via delle Tre Fontane 100. Sabato, domenica e lunedì l'appuntamento è dalle 10 alle 19 con un doppio evento giornaliero. Il costo del biglietto d'ingresso è di 4,50 euro, 21 euro per l'ingresso con giostre illimitate oppure sono disponibili sul sito pacchetti per le famiglie. L'ingresso è gratis per i bambini al di sotto di 80 centimetri di altezza e i minori con disabilità certificata.

Il Luneur Park

Pasqua al Castello di Santa Severa

Per chi ama le cite fuori porta al Castello di Santa Severa ci sono eventi in programma per domenica 9 aprile dalle ore 15 alle 18. Musica per bambini, che saranno coinvolti nella tradizionale Caccia all’uovo, in giochi d’altri tempi e nella riffa Pasqualina. Ci saranno personaggi fantastici con attività gratuite di animazione, come laboratori di riciclo creativo, truccabimbi, letture di fiabe, un giocoliere che rotea le uova di Pasqua e il Mago Pasqualino. L'ingresso e le attività sono gratuiti.

La primavera al Castello di Santa Severa

Pasqua al Castello di Lunghezza

Pasqua al Castello di Lunghezza domenica 9 aprile dalle ore 10 alle 19 apre le porte al Fantastico Mondo del Fantastico. L'ingresso per questa giornata prevede uno sconto, 13 euro per tutti invece che 16 per gli adulti e 14 per i bambini. L'invito è quello di venire a trascorrere la giornata di festa all'insegna delle fiabe, con le proprie famiglie e gli amici, tra principesse e supereroi in un castello medioevale immerso nel verde. L'ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni.