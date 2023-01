Parte la riqualificazione dei gabbiotti dismessi della Polizia Locale: “Diventeranno arte urbana” Avranno presto una nuova vita i gabbiotti della Polizia Locale di Roma Capitale inutilizzati: grazie all’intervento di 6 street artist saranno riqualificati.

A cura di Beatrice Tominic

Uno dei gabbiotti utilizzati dalla Polizia Locale lungo le strade della capitale. I sei dismessi diventeranno presto arte urbana e saranno riqualificati.

I gabbiotti dismessi della capitale diventeranno arte. Entra nella fase esecutiva il progetto artistico Cabin Art, promosso dal Gabinetto del Sindaco – Ufficio di Scopo Politiche Giovanili e in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L'idea è quella di recuperare i sei gabbiotti dismessi dalla Polizia Locale per farne strutture artistiche che andranno a migliorare e a ravvivare le vie della capitale con colori e creatività. Dopo aver indetto un concorso a cui hanno partecipato 68 artisti, sono stati selezionati i sei migliori street artist della gara: ognuno di loro darà nuova vita ai gabbiotti, riqualificandoli e valorizzandoli sul territorio.

La realizzazione del progetto

"Si tratta di un progetto fortemente voluto dall'ufficio di scopo Politiche Giovanili, che mette in relazione arte urbana e inclusione sociale, facendo sentire protagonisti i giovani della nostra città attraverso il loro talento e la loro creatività – ha dichiarato il delegato del Sindaco alle politiche giovanili, Lorenzo Marinone. – La commissione di Roma Capitale, composta da esperti del Maxxi, Sovrintendenza Capitolina e Zètema Progetto Cultura ha assegnato ai vincitori un contributo fino a 6.500 euro a progetto".

Le e gli street artist scelti per i sei progetti

Fra le e gli street artist scelti sono già all'opera Federica Mancini con il suo intervento artistico sulla Cabina 1 in Piazza Vittorio Emanuele II (Municipio I); Andrea Piccinno con il suo lavoro sulla Cabina 2 in Via Vico Jugario/Via Petroselli (Municipio I); Vittorio Pannozzo con l'opera The Pinkish Box sulla Cabina 5 in Circonvallazione Gianicolense/Via Ottavio Gasparri (Municipio XII); Leonardo Crudi con l'opera Al suono di Roma sulla Cabina 4 in Piazzale Labicano (Municipio VII); Nian Eugenia Chiasserini con il suo lavoro sulla Cabina 3 in Via Casilina/Via di Tor Pignattara (Municipio V); il duo artistico Motorefisico (Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo) con l'opera Pattern Geometrico sulla Cabina 6 in Piazza di Villa Carpegna (Municipio XIII).