Blatte nel ristorante e cibi surgelati senza tracciamento: chiuso un locale a Vigne Nuove

A cura di Enrico Tata

Precarie condizioni igieniche, blatte all'interno del locale e cibi surgelati senza alcuna indicazione sulla tracciabilità degli alimenti. Per questo un ristorante in via delle Vigne Nuove, a Roma, è stato chiuso dalle forze dell'ordine, il proprietario è stato multato e 125 chili di generi alimentari sono stati sequestrati.

L'operazione, si legge in una nota, fa parte di un servizio ad alto impatto realizzato ieri da personale della Polizia di Stato e della Polizia locale di Roma Capitale nella giornata di ieri. In particolare, spiegano le forze dell'ordine, le attività hanno riguardato diverse stazioni della metropolitana. "Con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, nel corso del servizio di controllo del territorio per il contrasto delle attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati controllati i parchi pubblici adiacenti e sono stati sanzionati 3 avventori poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti", si legge nella nota.

Nel corso del servizio, coordinato dal personale del Distretto Fidene della questura di Roma ed eseguito con la partecipazione del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine, sono state identificate 122 persone, controllati sei veicoli, contestate due violazioni al Codice della Strada. per un importo di circa 5mila euro, ispezionati e sanzionati quattro esercizi commerciali per un importo complessivo di oltre 33mila euro.

Infine durante i controlli sono state sanzionate tre sale giochi ‘videolottery' poiché gli agenti hanno riscontrato la mancata interruzione delle ‘macchinette' nelle fasce orarie indicate dall'amministrazione. Violato anche il divieto di fumo all'interno degli esercizi.