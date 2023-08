Parioli, tentato furto in casa del ministro Antonio Tajani: indagini in corso Hanno provato a forzare le grate per derubare l’abitazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani: sul caso indagano gli agenti della Guardia di Finanza.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella notte fra domenica 6 e lunedì 7 agosto 2023: alcune persone hanno provato ad introdursi nella casa del ministro degli Esteri Antonio Tajani per derubarlo. Il gruppo ha provato a scardinare le inferriate, ma senza successo ed è stato costretto a darsi alla fuga. L'allarme è scattato immediatamente. Le persone hanno raggiunto le finestre della sua abitazione, ai piani alti di un palazzo nel quartiere Parioli, nonostante il dispositivo di protezione in strada e le numerose telecamere di sicurezza presenti nel palazzo e lungo le vie sottostanti.

Le indagini in corso

A raccogliere la denuncia del ministro Tajani, gli agenti della Guardia di Finanza che hanno iniziato ad indagare immediatamente, con la collaborazione soprattutto del gruppo tecnico e scientifico dei carabinieri: sono loro che hanno effettuato i rilievi nell'abitazione. Oltre alle verifiche all'interno dell'appartamento, sono scattati tutti i controlli necessari a scoprire nuovi e importanti elementi per provare ad identificare il gruppo. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di sicurezza del palazzo e delle strade vicine.

Non un caso isolato: più di dieci arresti nell'ultima settimana

Complici le partenze per le vacanze estive, nell'ultimo periodo si è notato un incremento dei furti nelle abitazione dei cittadini romani. Soltanto nell'ultima settimana è stata arrestata una decina di persone, la maggior parte delle quali con precedenti penali per furti in appartamento. Gli individui sono stati trovati, in numerosi casi, con strumenti da scasso per forzare o riprodurre le serrature, anche di ultima generazione.