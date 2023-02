Parente di un calciatore offende avversario e gli dà una manata: arbitro sospende partita a Trastevere L’arbitro sospende il match della categoria Under 15 tra Romulea e Trastevere.

A cura di Enrico Tata

Al Campo Roma, l'impianto della Romulea, è in programma un match della categoria Under 15 tra Romulea e Trastevere. A seguito di un fallo commesso da un giocatore del Trastevere e sanzionato con il cartellino giallo dal direttore di gara, uno spettatore, parente del calciatore della Romulea, ha offeso l'attaccante avversario. Quest'ultimo si è avvicinato agli spalti per rispondere all'offesa, ma è stato allontanato con una manata al volto da parte del tifoso. L'arbitro ha espulso il giocatore e ha sospeso la gara. L'episodio è avvenuto ieri, domenica 26 febbraio.

In un comunicato la Romulea ha espresso "la propria più ferma condanna degli atteggiamenti tenutesi fuori dal campo quali contrari ai valori ed ai principi dello sport che sia la Romulea ed il Trastevere perseguono preminentemente con continuità centenaria. Preme altresì sottolineare che durante la disputa tutti i giocatori in campo e gli staff di entrambe le squadre, ovvero nessun tesserato ha tenuto atteggiamenti violenti o aggressivi e che la situazione si è normalizzata immediatamente dopo il fatto isolato".

La Romulea, comunque, si dissocia "da quanto accaduto nella maniera più assoluta, rinnovando senza riserve la condanna del gesto dello spettatore in quanto deprecabile ma che non può e non deve essere attribuito in alcun modo alla Società che certamente non è responsabile né direttamente né soggettivamente. La Romulea precisa che, anche in considerazione della propria disponibilità dei documenti video che riprendono integralmente il fatto, si riserva di poter agire per vie legali per tutelare il proprio operato e la propria immagine in ogni sede, anche presso la Corte sportiva di Appello qualora il giudice sportivo non disporrà l’auspicabile ripetizione della gara addebitando illegittimamente la sospensione della stessa alla Romulea".