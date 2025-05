Parcheggia sulle strisce e travolge una vigilessa per evitare la multa, trovato il pirata della strada

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Ha investito una vigilessa con l'auto, per evitare di ricevere una multa. Si è conclusa dopo due settimane la fuga del pirata della strada, che è stato denunciato. Si tratta di un quarantaduenne con precendeti per truffa, che dovrà rispondere di omissione di soccorso, lesioni, fuga e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 2 maggio scorso e sono avvenuti in via Aversa, all'altezza di via Maddaloni al Prenestino.

Parcheggia sulle strisce pedonali

Secondo quanto ricostruito il quarantaduenne aveva parcheggiato la macchina sulle strisce pedonali. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno notato l'auto e stavano per fare una multa, quando è arrivato il proprietario. Tra il quarantaduenne e i vigili urbani è nata una discussione, che è degenerata con l'investimento della vigilessa. L'automobilista è risalito in macchina, ha acceso il motore ed è partito, travolgendola ed è scappato. La vigilessa, rimasta ferita, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti.

La vigilessa in ospedale con ferite e lesioni

La vigilessa, soccorsa e trasportata con l'ambulanza in ospedale, ha riportato lesioni e ferite a seguito dell'investimento e i medici l'hanno dimessa con una prognosi di diciassette giorni. Nel frattempo i colleghi del Gruppo Prenestino si sono messi sulle tracce del pirata della strada: lo hanno trovato e denunciato grazie ad alcune testimonianze e alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona. Le accuse a suo carico sono omissione di soccorso, lesioni, fuga e resistenza a pubblico ufficiale.