video suggerito

Parcheggia a Roma con un contrassegno disabili contraffatto: la ‘furbetta’ è una 68enne È emerso che il tagliando era già scaduto, ma era stato contraffatto modificando la data di scadenza, il cui termine era stato posticipato al 2025. La donna è stata denunciata per falso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un permesso disabili contraffatto che utilizzava per parcheggiare ovunque a Roma. Il tagliando in realtà era in effetti autentico, ma la data di scadenza indicata era stata modificata in modo da posticipare il termine di validità al 2025. Per questo una donna di 68 anni è stata denunciata dagli agenti del gruppo Prati della polizia locale.

Nel corso dei consueti controlli per sanzionare le soste irregolari, nella zona di viale Mazzini gli agenti hanno notato un'automobile sul cruscotto della quale era esposta una targhetta disabili con luogo olografico ben visibile, che sembrava quindi perfettamente regolare. I vigili urbani hanno deciso di verificare, ma non hanno trovato riscontri sulla data di scadenza del titolo all'interno della banca dati e quindi hanno atteso il ritorno della conducente per compiere ulteriori accertamenti.

Alla donna è stato chiesto di aprire l'auto per poter visionare il documento e soltanto così sono riusciti a scoprire alcune difformità, altrimenti non percettibili dall'esterno dell'auto. Come anticipato, da ulteriori verifiche è emerso che il tagliando era già scaduto, ma era stato contraffatto modificando la data di scadenza, il cui termine era stato posticipato al 2025. A quel punto gli agenti hanno denunciato la 68enne per contraffazione e hanno, ovviamente, sequestrato il permesso per impedirne un ulteriore utilizzo illecito.

Leggi anche Il mistero dello scheletro ritrovato nel Parco dell'Appia Antica a Roma

La polizia locale fa sapere che sono più di 25mila i tagliandi già verificati dai vigili dall'inizio del 2024 sul territorio di Roma, anche grazie all'uso, si legge in una nota, " dei dispositivi di lettura ottica Rfid in dotazione, che permettono di accertare in tempo reale la regolarità dei contrassegni esposti". I vigili aggiungono che sono stati 20mila gli interventi eseguiti per contrastare le condotte che impediscono o limitano l'utilizzo dei parcheggi riservati agli invalidi.