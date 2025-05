Papa Leone XIV nomina il cardinale Luis Antonio Tagle suo successore alla Diocesi di Albano

video suggerito

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Luis Antonio G. Tagle come suo successore alla Diocesi di Albano. Grande gioia dal comune di Albano, che spera di accogliere presto il cardinale.

A cura di Natascia Grbic

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Luis Antonio G. Tagle come suo successore alla Diocesi di Albano. A Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, è stato assegnato il Titolo della Chiesa suburbicaria di Albano che prima era proprio di Robert Francis Prevost, quando aveva ancora il titolo di cardinale.

Tagle, 67 anni, è stato uno dei più fedeli e stretti collaboratori di Papa Francesco. Nel 2019, proprio per volere del Pontefice appena scomparso, aveva lasciato Manila, di cui è originario, per assumere ruoli di primo piano a Roma, assumendo poi nel 2022 il titolo di pro-prefetto della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del nuovo Dicastero per l'evangelizzazione.

Grande gioia dal comune di Albano per la nomina di Tagle. "Il Sindaco Massimiliano Borelli e l'amministrazione comunale, accolgono con piacere la notizia della nomina, annunciata poco fa, del Cardinal Luis Antonio Tagle, come Cardinale Titolare della Diocesi Suburbicaria di Albano, prendendo il posto del Cardinal Prevost oggi Papa Leone XIV", hanno fatto sapere dal comune in una nota.

La nonima del cardinale Luis Antonio Tagle alla Chiesa suburbicaria di Albano è un "gesto di sollecitudine che ci riempie di gioia", ha dichiarato a LaPresse monsignor Vincenzo Viva, vescovo di Albano. "Anche noi saremo impegnati a condividere lo slancio missionario del cardinale Tagle. L'ho già sentito e siamo in attesa di individuare una data per la presa di possesso del titolo della diocesi". Viva ha poi aggiunto che spera di vedere presto ad Albano anche il Pontefice, che il 12 maggio avrebbe dovuto prendere lui possesso del titolo.