video suggerito

Papa Francesco in visita in Campidoglio: strade chiuse, orari e divieti di sosta lunedì 10 giugno Lunedì 10 giugno 2024 è in programma a Roma la visita di papa Francesco in Campidoglio. Per l’occasione sono state disposte modifiche alla viabilità: ecco i divieti di sosta, previste anche possibili strade chiuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Il prossimo lunedì 10 giugno Papa Francesco è in visita in Campidoglio. Il tema dell'incontro con il sindaco Roberto Gualtieri è l'appuntamento del Giubileo ormai alle porte, per stringere un percorso condiviso con l'amministrazione del comune di Roma e organizzare al meglio un evento storico per la città e per i fedeli di tutto il mondo.

Durante la giornata del 9 maggio, il Giubileo è stato ufficialmente indetto con la cerimonia durante i Vespri della festa dell'Ascensione del Signore con Papa Francesco che ha consegnato la bolla di indizione "Spes non confundit" ovvero "la speranza non delude", con la partenza ufficiale dell'evento. All'interno della bolla è indicato come il 24 dicembre 2024 sia la data di apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro.

Strade chiuse e divieti per lunedì 10 giugno

In occasione dell'appuntamento con la visita di papa Francesco in Campidoglio, l'intera zona è sottoposta a modifiche già a partire dalla notte tra domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno, fino a cessate esigenze. Possibili ripercussioni per la viabilità nell'area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. In particolare subisce diverse variazioni il traffico veicolare. Ecco l'elenco dei divieti di sosta imposti per l'incontro tra il Papa e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Leggi anche Parata del 2 giugno 2024 oggi a Roma: il percorso e le strade chiuse per la Festa della Repubblica

via di San Pietro in Carcere

via delle tre Pile

via di Monte Tarpeo

via del Campidoglio

via del Tempio di Giove

piazza dell'Avvocatura

rampa Caffarelli

via di Villa Caffarelli

piazzale Caffarelli

Vico Jugario

piazza della Consolazione

via della Consolazione

La visita di papa Francesco in Campidoglio

Papa Francesco parlerà in Aula Giulio Cesare e poi si affaccerà sulla piazza del Campidoglio per salutare i presenti: un momento importante per consolidare e ribadire il legame che lega Francesco con i fedeli e i cittadini della Capitale.

L'ultimo incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri e il Pontefice risale allo scorso 4 gennaio, quando il primo cittadino e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, erano stati ricevuti in udienza in Vaticano.