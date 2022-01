Papa Francesco entra in un negozio di dischi per benedirlo: la visita improvvisa a Roma Papa Francesco è entrato in un negozio di dischi a Roma per benedirlo, ma non ha acquistato nulla: la proprietaria è una sua vecchia amica.

A cura di Natascia Grbic

Papa Francesco ‘paparazzato' mentre esce da un negozio di dischi a Roma. La foto è stata pubblicata sul profilo twitter del vaticanista Javier Martìnez-Brocal, che ha ripreso Bergoglio questo pomeriggio nello ‘Stereosound' di Corso Trieste. "El Papa en una tienda de discos de Roma", ha scritto il giornalista a corredo della foto. A quanto appreso dall'Adnkronos, Papa Francesco è andato nel negozio per fare visita alla proprietaria, sua amica di lunga data. Con lei c'erano il marito e la figlia. Se siete curiosi di sapere che tipo di musica ascolta il Papa però, rimarrete a bocca asciutta: Bergoglio non ha comprato nulla, ma ha benedetto il negozio, ristrutturato da poco. È stato lì dieci minuti, ha chiacchierato con la sua amica, dato la sua benedizione, ed è poi andato via a bordo dell'auto di servizio. La visita è avvenuta verso le 17 del pomeriggio di oggi, martedì 11 gennaio.