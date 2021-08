Papà e figlio ricoverati per Covid: salgono a 10 i contagi della famiglia di Formia non vaccinata Salgono a dieci i contagi riconducibili alla famiglia del padre 43enne e del figlio di due anni di Formia in provincia di Latina, ricoverati dopo aver preso il Covid-19. A contrarre la malattia anche la zia e lo zio del bambino, nessuno dei famigliari è vaccinato. Prosegue l’indagine epidemiologica.

Aumentano i contagi accertati all'interno della famiglia di Formia, che non si è vaccinata contro il Covid-19 alla quale appartengono l'uomo intubato e finito in Rianimazione al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e suo figlio di due anni, che si trova ricoverato al Bambino Gesù di Palidoro. Al momento, come riporta La Repubblica, sono dieci i casi accertati riconducibili al nucleo famigliare ed è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Per ora oltre al quarantatreenne grave e al bimbo che fortunatamente sta bene, ci sono anche la zia e lo zio del bambino, che hanno contratto la malattia e si trovano ricoverati all’istituto clinico Casalpalocco. La donna ha il casco che l'aiuta a respirare, ma fortunatamente non ha bisogno di essere intubata. Nessuno dei membri della famiglia si è sottoposto a vaccinazione.

Padre e figlio hanno preso il coronavirus nei scorsi giorni, le condizioni dell'adulto si sono progressivamente aggravate ed è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, perché non riusciva a respirare. Come appreso da Fanpage.it i medici lo hanno intubato e trasferito al Gemelli perché la Asl di Latina non ha più disponibilità di posti letto attivi per i malati di Covid le cui condizioni di salute richiedono il ricovero in terapia intensiva, che vengono trasferiti nella Capitale, mentre sul territorio si è scelto di curare i pazienti meno gravi. Oggi il bollettino medico della Regione Lazio registra 567 nuovi contagi, di cui 300 a Roma città e tre morti. All'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani oggi sono 16 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri.