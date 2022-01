Paola Ferrari testimone in difesa di Enrico Varriale al processo per stalking e lesioni “Mi è stato chiesto di testimoniare e lo faccio, poi la giustizia farà il suo corso”, ha dichiarato la giornalista Paola Ferrari in relazione al processo in cui Enrico Varriale è imputato.

A cura di Natascia Grbic

Paola Ferrari testimone nel processo in cui è coinvolto Enrico Varriale. La giornalista e conduttrice televisiva è stata inserita nella lista dei testimoni della difesa dell'ex conduttore accusato di stalking e lesioni. "Mi stanno arrivando molti messaggi chiedendomi perché ho deciso di testimoniare in difesa di Enrico Varriale – ha dichiarato Ferrari in una diretta Instagram – Facciamo chiarezza: mi è stato chiesto di testimoniare, e io la mia testimonianza la do volentieri. Non mi piace chi sta vicino alle persone quando hanno successo e poi gli volta le spalle quando cadono. Mi è stato chiesto di testimoniare e lo faccio, poi la giustizia farà il suo corso".

Il processo in cui Enrico Varriale è accusato di stalking e lesioni, è cominciato questa mattina, ma l'udienza è stata rinviata al 9 maggio. In quella data sarà ascoltata la vittima, che riporterà la sua versione dei fatti di quanto accaduto con il giornalista e conduttore televisivo. L'accusa porterà a sostegno della propria tesi il referto medico delle ferite provocate alla donna, la denuncia alle forze dell'ordine, e l'insieme delle chiamate e dei messaggi che sarebbero state effettuate da Enrico Varriale nei suoi confronti.

I fatti risalgono all'8 dicembre dello scorso anno. Secondo quanto dichiarato alle forze dell'ordine dalla donna, durante una lite Varriale l'avrebbe aggredita stringendole le mani intorno al collo. Dopodiché l'avrebbe perseguitata con telefonate e messaggi, oltre che a suonare insistentemente al citofono anche durante le ore notturne. Per i giudici, le prove nei confronti di Enrico Varriale sarebbero così schiaccianti che ne hanno disposto subito il processo, senza passare dall'udienza preliminare.