Pamela Pelle morta dopo il parto, il marito annuncia i funerali: “È arrivato il giorno del saluto” Lunedì 16 ottobre dalle ore 11 nella chiesa di San Marino a Monterotondo l’ultimo saluto a Pamela Pelle. Ad annunciare i funerali il vedovo Vincenzo Rinaldi.

A cura di Alessia Rabbai

Pamela Pelle, morta a pochi giorni dal terzo parto.

I funerali di Pamela Pelle verranno celebrati domani, lunedì 16 ottobre a partire dalle ore 11 nella chiesa di San Marino a Monterotondo. Ad annunciarlo il vedovo Vincezo Rinaldi, proprietario di Rinaldi al Quirinale, uno dei ristoranti più famosi del centro di Roma. "Ciao amore mio, purtroppo è arrivato il giorno del tuo ultimo saluto – ha scritto sulla sua bacheca Facebook – Ciao piccolo angelo". Saranno tantissime le persone che domani si riuniranno nella parrocchia, per dire addio alla trentanovenne morta pochi giorni dopo il terzo parto. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia di Pamela anche attraverso i social network.

Sulla morte di Pamela Pelle si indaga per omicidio colposo

Procedono le indagini sulla morta di Pamela Pelle dopo la denuncia del vedovo, assistito dall'avvocato Erdis Doraci. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura della Repubblica di Tivoli è di omicidio colposo. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano responsabilità a carico del personale sanitario che l'ha visitata al Policlinico Agostino Gemelli, al quale si è rivolta per ben tre volte e dove dopo è il parto è stata dimessa.

Ciò che dovrà essere capito è se ci sia stata superficialità da parte dei medici rispetto allo stato di salute della donna, se agendo diversamente, magari sottoponendo Pamela ad ulteriori esami e tenendola ricoverata si sarebbe potuta salvare. Nessuna novità utile dall'autopsia, si attendono i risultati degli esami istologici. Rinaldi e i famigliari vogliono che si faccia chiarezza sulla vicenda e capire com'è morta Pamela.

Pamela Pelle è morta alcuni giorni dopo il parto

Pamela Pelle è morta alcuni giorni dopo aver partorito la sua terza figlia Pamela ha iniziato ad avvertire alcuni sintomi, il suo stato di malessere è continuato, fino a quando ormai dimessa dall'ospedale le sue condizioni di salute sono peggiorate, fino al decesso. "Abbiamo soprattutto fatto presenti i dolori che ha accusato e le perdite di sangue, ma ci hanno più volte detto che era normale" ha spiegato Rinaldi, riferendosi appunto a quando sua moglie avrebbe detto ai medici di non stare bene.

La direzione sanitaria del Policlinico Gemelli ha dichiarato: "I dati registrati nella cartella clinica non confermano la riferita copiosa perdita di sangue durante il parto" e che "si ritiene di poter affermare, sulla base degli elementi complessivamente disponibili, che la morte della signora sia avvenuta per cause naturali, non prevenibili né ricorrendo al prolungamento della ospedalizzazione, né ampliando il ventaglio della terapia prescritta a domicilio".