Paky denunciato dai carabinieri: ecco cosa ha detto contro l’Arma durante il concerto Il caso dopo l’esibizione del rapper all’Explosive Festival di Latina, quando ha detto: “Chi non salta è un carabiniere pezzo di merd..”. Polemiche anche per mancata esibizione di Geolier: proteste dei fan e richieste di rimborso.

A cura di Redazione Roma

Concerto movimentato lo scorso giovedì 24 agosto allo stadio Francioni di Latina, dove si è esibito il rapper Paky tra gli altri sul palco dell'Explosive Festival. Oggi è stato reso noto che i carabinieri hanno presentato una denuncia nei confronti dell'artista reo di aver insultato gli appartenenti all'Arma durante i suoi show. E ora il rapper, al secolo Vincenzo Mattera, 24enne originario di Napoli, rischia una denuncia per "vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate”. Ma cosa ha detto Paky? "Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c… di carabiniere pezzo di mer..".

Ma non è l'unica polemica seguita all'esibizione di Latina dell'artista. Sul palco infatti era attesto un altro giovane artista napoletano sulla cresta dell'onda Geolier, che però non è salito sul palco. Il risultato? Centinaia di fan inferociti e richieste di rimborso da parte di chi aveva comprato il biglietto per vedere il proprio idolo esibirsi.

Sul caso delle parole di Paky si è scatenata la destra. Addirittura ha preso parola il coordinatore locale di Fratelli d'Italia e senatore Nicola Calandrini.“Quanto pronunciato dal cantante Paki, durante la sua esibizione all’Explosive Festival che si è tenuto giovedì allo stadio Francioni di Latina è molto grave e non è in alcun modo giustificabile. – ha dichiarato – Voglio esprimere la mia piena solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine e dell’Arma dei Carabinieri e prendere, come rappresentante delle istituzioni, le distanze da quella frase intrisa d’odio e in alcun modo ironica o divertente”.