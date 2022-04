Ostia, vandali distruggono la Casa della Cultura intitolata a Gigi Proietti Nella notte fra sabato e domenica, la Casa della Cultura di Gigi Proietti ad Ostia è stata vandalizzata: le pareti sono state squarciate e i sanitari staccati dai muri e frantumati. I consiglieri del X Municipio: “Ci auguriamo che i lavori di ripristino avvengano in tempi ragionevoli.”

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

La Casa della Cultura intitolata a Gigi Proietti è stata vandalizzata. È accaduto nella notte fra sabato 2 e domenica 3 aprile: i teppisti si sono introdotti nell'immobile, scrivendo sui muri e squarciando le pareti colorati, hanno staccato i sanitari all'interno dei bagni dal muro e li hanno frantumati.

L'immobile, nato come il mercato coperto di San Fiorenzo di via Calenzana, si trova a neanche 500 metri dal bar del Curvone, che si affaccia sulla spiaggia ad Ostia e, nel corso del tempo, è diventato un progetto volto ad accogliere la partecipazione della comunità di cittadini e cittadine. Da centro sociale occupato, centro di intrattenimento per bambini e, infine, area abbandonata in cui si potevano riscontrare numerose irregolarità, la Casa della Cultura è rinata nel 2020, quando l'immobile è stato riqualificato per una nuova destinazione d'uso, fino ad essere adibito, nel periodo della pandemia, ad edificio scolastico.

La riqualificazione dell'immobile come bene comune

L'immobile è stato riqualificato come esperimento di partecipazione dei cittadini e delle cittadine per concretizzare l'idea della cultura come bene comune. La prima assemblea pubblica si è tenuta nel settembre 2020 e dopodiché all'amministrazione diversi progetti per la riqualificazione provenienti da associazioni e comitati, ma anche singoli cittadini e cittadine: dopo l'attivazione di alcuni tavoli di lavoro, è arrivato il risultato. La Casa della Cultura, intitolata a Gigi Proietti, viene inaugurata nel 2020, dopo le ristrutturazioni, in periodo di pandemia, è stata utilizzata come edificio scolastico dall'istituto IC Vega, ospitando cinque classi della scuola primaria pe run totale di 120 alunni.

I consiglieri del X Municipio: "Vergognosi atti vandalici"

Una volta scoperte le condizioni in cui adesso versa la Casa della Cultura intitolata a Gigi Proietti, i consiglieri del X Municipio si sono espressi, condannando il gesto vergogno. "Un’azione mirata che riteniamo non connotarsi solo come semplice bravata.Siamo confidenti che le Forze dell’Ordine assicureranno presto i colpevoli alla giustizia – scrivono in una nota congiunta le consigliere Giuliana De Pillo e Silvia Paoletti e il consigliere Alessandro Ieva, tutti e tre del Movimento 5 Stelle – I danni alla struttura sono ingenti e purtroppo sottraggono un bene pubblico alla cittadinanza e alla scuola: gli studenti di cinque classi, a causa della devastazione, adesso dovranno terminare l’anno scolastico nel vecchio edificio dell’IC Vega."

E, infine: "Ci auguriamo che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi avvengano in tempi ragionevoli e si possa rinnovare il regolamento di utilizzo della Casa della Cultura e riprendere il percorso partecipativo iniziato affinché si definisca il futuro definitivo modello di gestione pubblico, partecipato e condiviso della Casa della Cultura Gigi Proietti – E per concludere annunciano -Richieste, queste, che porteremo in discussione nel Consiglio municipale di giovedì 7 aprile con una nostra mozione."