Ostia, maxi rissa fra 60 minorenni: “Chi non partecipava incitava gli altri: una scena da brividi” La maxi rissa venerdì scorso, 18 agosto 2023. Dopo l’appuntamento davanti al Luna Park, i ragazzini, tutti di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, si sono iniziati a picchiare. La scena è stata raccontata sui social da passanti e residenti.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Ostia Informa"

È accaduto nella tarda serata di venerdì scorso, verso le ore 22, al Lido di Ostia. Una sessantina di ragazzini di età compresa fra gli 11 e i 17 anni si sono dati appuntamento davanti al Luna Park, in via Cardinal Ginnasi, per poi spostarsi in via delle Baleniere (immortalata nella foto di apertura), poi, ancora, secondo quanto spiegato da alcune persone presenti, in via Vasco da Gama. Le prime botte sono iniziate sul marciapiede davanti al parco divertimenti: alcuni dei ragazzini hanno iniziato ad urlare, insultarsi, prendersi a spintoni, a tirarsi schiaffi.

"Erano qualcosa come 50/60 ragazzi e ragazze che se le davano di santa ragione: chi non partecipava direttamente, incitava gli altri", hanno riportato alcuni utenti sui social. La rissa ha immediatamente catturato l'attenzione di passanti che si trovavano nella zona per una passeggiata dopo cena e dei residenti. In breve tempo, da diverse zone di Ostia, sono arrivate segnalazioni alle forze dell'ordine con la richiesta di intervenire.

Le testimonianze

All'indomani di quanto accaduto, sono molte le persone che hanno deciso di raccontare sui social network quanto hanno visto. "Appena abbiamo sentito le urla abbiamo chiamato la polizia e non sappiamo come la cosa sia andata a finire – ha esordito una donna su un gruppo di Facebook – Il mio pensiero va ai genitori ignari di quanto accaduto: credetemi è stata una scena da brividi".

E, fra i tanti commenti, non tardano ad arrivare le conferme di altri residenti: "Stavo rientrando a casa con mio marito e abbiamo incontrato il gruppo di ragazzi: ci siamo stupiti a vederne così tanti, tutti abbastanza su di giri. Spero non sia accaduto niente di brutto a nessuno".

E, ancora: "Ho segnalato anche io la situazione, ma non ho visto arrivare nessuno: sono andata al pontile sperando di trovare qualcuno, ma anche lì nessuna volante". Secondo un'altra utente le autorità sarebbero arrivate soltanto verso le 23: "Su via delle Baleniere ho visto un'ambulanza e quattro volanti della polizia: gli agenti stavano controllando i documenti ai ragazzi rimasti (altri sono scappati) e alla fine li hanno lasciati andare. Purtroppo si dà troppa libertà ai ragazzi".