Ostia, 16enne aggredito da 5 coetanei: identificato e denunciato un 19enne Picchiato per una ragazza: fra gli aggressori, tutti suoi coetanei, anche un 19enne identificato e denunciato. Uno di loro frequenterebbe la stessa scuola della vittima.

Uno dei cinque ragazzi che lo scorso martedì 20 settembre ha aggredito un coetaneo di 16 anni davanti all'ingresso della scuola Carlo Urbani, istituto superiore in via dell’Idroscalo, è stato identificato e denunciato dagli agenti del X distretto di polizia di Ostia. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che avrebbe picchiato violentemente il coetaneo all'entrata di scuola, verso le 8.10 della mattina, insieme ad altri quattro ragazzi arrivati da Fiumicino a bordo di un'automobile. Oltre a lui, ci sarebbe anche un secondo maggiorenne, come riporta in un articolo di oggi il quotidiano la Repubblica.

Il pestaggio

L'aggressione è avvenuta lo scorso martedì. Sul luogo del pestaggio sono immediatamente arrivati gli agenti del X distretto di polizia di Ostia: è a loro che il ragazzo, uno studente della scuola davanti a cui è stato aggredito, ha dichiarato di non conoscere il gruppo che lo ha preso di mira, attaccandolo con violenza. Secondo quanto emerso dalle indagini, invece, il gruppo di ragazzi conosceva il 16enne.

Il pestaggio sarebbe stata una vera e propria spedizione punitiva nata a seguito di un commento sulla ragazza di uno degli aggressori: uno di loro frequenterebbe la sua stessa scuola. Così, il martedì mattina, sono andati davanti alla scuola del giovane e dopo un breve momento di lite, con insulti e offese, è stato picchiato violentemente con calci e pugni. Lo hanno buttato per terra brutalmente e gli hanno rotto la mascella.

Le condizioni del sedicenne

Il 16enne è stato subito portato d'urgenza al vicino ospedale Grassi dove è stato sottoposto alle cure dei medici. A seguito del pestaggio, mentre i cinque aggressori si mettevano in fuga, il 16enne è rimasto per terra. Dopo aver assistito alla scena alcuni adulti sono intervenuti chiamando la polizia e il 118: a bordo di un'ambulanza ha poi raggiunto il pronto soccorso dove i medici gli hanno riscontrato una grave frattura alla mascella. Il ragazzo è stato dimesso in giornata, ma per le ferite sono stati valutati 40 giorni di prognosi.