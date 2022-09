Ostia, 16enne aggredito e picchiato all’uscita di scuola da 5 ragazzi: indagini in corso Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del X Distretto di Ostia. Il giovane avrebbe riferito ai poliziotti di non conoscere i suoi aggressori.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Uno studente di 16 anni è stato aggredito e preso a calci e pugni all'uscita di scuola. È successo ad Ostia nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 21 settembre. Gli aggressori sarebbero cinque ragazzi, forse coetanei. Hanno picchiato il 16enne e sono scappati via. Il ferito è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Grassi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del X Distretto di Ostia. Il giovane avrebbe riferito ai poliziotti di non conoscere i suoi aggressori, ma avrebbe affermato di essere stato picchiato per incomprensioni e problemi di natura scolastica. Stando a quanto si apprende, la versione della vittima è ancora tutta da verificare e non convincerebbe gli investigatori. Secondo quanto riporta Roma Today, gli aggressori erano a volto coperto quando hanno picchiato il 16enne e il pestaggio sarebbe durato diversi minuti. La scena, inoltre, sarebbe stata vista da professori e genitori.

Sempre ad Ostia, i carabinieri hanno arrestato tre persone per spaccio e traffico di stupefacenti. Stando a quanto si apprende, sono finiti in manette una nonna di 48 anni e il suo nipotino di 17 anni. In casa i militari della stazione di Acilia li hanno trovati in possesso di 130 grammi di hashish e di 55 grammi di marijuana. La donna è stata processata con rito direttissimo e il nipote è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Casal del Marmo. I carabinieri di Ponte Galeria, periferia Ovest di Roma, hanno invece arrestato una 32enne trovata in possesso di 17 grammi di hashish e di alcune dosi di marijuana. Per questo la signora adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.