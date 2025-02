video suggerito

Ossessionato da peli e capelli a processo, la moglie: “Costretta a fargli ceretta e boccoli tutti i giorni” Il matrimonio per una donna del Lago di Bolsena in provincia di Viterbo si è tramutato in un incubo. Il suo ex marito infermiere, imputato per maltrattamenti, la costringeva a fargli ceretta e boccoli, l’ha aggredita e le ha fatto trovare croci sulla porta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Costringeva sua moglie a fargli la ceretta tutte le sere. Solo uno degli episodi dei quali è stata vittima una donna del Lago di Bolsena in provincia di Viterbo, il cui matrimonio è diventato un incubo. Un uomo è imputato per maltrattamenti aggravati in famiglia, che avvenivano davanti ai tre figli della coppia. Si tratta di un infermiere, che dovrà rispondere delle accuse a proprio carico. Ieri c'è stata la testimonianza della ex moglie, che nel 2021 lo ha denunciato e si è costituita parte civile nel processo. Ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a quanto accadeva tra le mura domestiche.

Costringe la moglie a fargli ceretta e boccoli

La donna come riporta la testata locale Tuscia Web davanti ai giudici ha raccontato che il marito era ossessionato da sport e forma fisica. Ogni sera la costringeva a fargli la ceretta e ad acconciargli i capelli. Non contento del risultato, si lamentava, perché diceva che glieli faceva male. Spendeva tutto lo stipendio per sé e per l'attività sportiva. In un'occasione si è comprato una mountain bike da ottomila euro ed altri costosissimi accessori. Per affrontare le spese di casa e per il cibo la donna era costretta a farsi aiutare aiutare dai genitori e fare più lavori.

Ricatta sua moglie dicendole di spostare il cesareo per allenarsi

La donna ha raccontato ai giudici che il marito era così ossessionato dallo sport da arrivare a ricattarla, chiedendole di spostare il parto cesareo, perché doveva allenarsi, altrimenti non sarebbe andato in ospedale e alla fine infatti non si è presentato. Per allenarsi non ha partecipato a battesimi, matrimonie compleanni dei figli.

Leggi anche Ubriaco bacia in bocca una bimba di 5 anni davanti alla mamma: condannato per violenza sessuale

"Mi ha presa per il collo e fatto trovare croci sul portone"

Nel 2020 la donna, esausta della relazione, ha chiesto il divozio e il marito avrebbe detto di essere d'accordo. Ma da quel momento in poi qualcosa è cambiato: "Ho iniziato a trovarmelo ovunque – ha detto – quando in passato non stava mai con me e con i nostri figli. Mi ha minacciata e aggredita fisicamente, una volta prendedomi per il collo. Mi ha fatto trovare delle croci sul portone di casa".