Ordinanza mascherine, raccomandate Ffp2 a bordo di metropolitane e autobus a Roma nel Lazio La Regione Lazio raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine Ffp2 a bordo di metropolitane, autobus e tram di Roma e Lazio.

A cura di Enrico Tata

La Regione Lazio sta predisponendo un'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherina anche all'aperto e non solo in tutti i luoghi chiusi. Sui mezzi pubblici di Roma e del Lazio le mascherine sono già obbligatorie, ma nell'ordinanza verrà raccomandata la mascherina Ffp2 che, ricorda l'assessore D'Amato, "danno maggiore protezione". Nell'ordinanza, spiega D'Amato, non verrà indicato "il tipo di mascherina, ma l'obbligo di indossarla all'esterno e la raccomandazione di usare le Ffp2 sui bus, dove le mascherine sono già obbligatorie". L'ordinanza entrerà in vigore il 23 dicembre e avrà la durata di un mese.

Le altre regole sui mezzi pubblici: green pass obbligatorio

Dal 6 dicembre 2021 per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici è necessario il green pass ‘base'. L'obbligo è rivolto a tutti coloro che hanno un'età superiore a 12 anni. Sono esentati i bambini e coloro che per motivi medici non hanno potuto fare il vaccino (se muniti di certificato medico in tal senso).

Il limite di riempimento su bus e metro

Il limite di riempimento dei mezzi pubblici è attualmente all'80 per cento. In altre parole il numero di viaggiatori a bordo dovrà essere pari, al massimo, all'80 per cento dei posti stabiliti. Su un treno della metropolitana di Roma, per esempio, sono ammessi fino a mille viaggiatori.