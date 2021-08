Operazione ‘Ferragosto sicuro’: controlli dei carabinieri anche di notte per prevenire reati Scatta a Roma l’operazione ‘Ferragosto sicuro’ del Comando provinciale di Roma dei carabinieri. L’obiettivo è quello di contrastare i reati tipici di questa festività, ma anche verificare il rispetto delle norme anti Covid. I controlli verranno intensificati e verranno effettuati anche nelle ore notturne.

A cura di Enrico Tata

Controlli di giorno e di notte nelle località turistiche, marine, montane e lacustri, ma anche nelle aree urbani vigilando su abitazioni, parcheggi e fermate della metropolitana, luoghi meno frequentati o ritenuti più a rischio. Scatta a Roma l'operazione ‘Ferragosto sicuro' del Comando provinciale di Roma dei carabinieri. L'obiettivo è quello di contrastare i reati tipici di questa festività, ma anche verificare il rispetto delle norme anti Covid. Costante attenzione è rivolta, fanno sapere i carabinieri, "ai luoghi di maggiore aggregazione, ai locali, alle spiagge e a tutti quei contesti in cui tradizionalmente si creano situazioni particolarmente rilevanti sul piano della sicurezza pubblica, anche in relazione al perdurante contesto di attenzione sanitaria".

Il pattugliamento su strada verrà intensificato con l'obiettivo di prevenire "le forme di criminalità diffusa – con particolare attenzione nelle ore notturne – quali furti in appartamento e rapine, e i controlli alla circolazione stradale, sia diurni che notturni, con l'attuazione di posti di controllo". Particolare attenzione verrà inoltre posta nel controllo delle automobili in circolazione di notte, soprattutto nelle località turistiche, "per prevenire e se necessario contrastare comportamenti imprudenti che possono provocare tragiche conseguenze".

Verranno infine intensificati i tradizionali servizi: il pattugliamento antiborseggio nei pressi di monumenti, basiliche e a bordo dei mezzi pubblici, gli interventi antiabusivismo, i controlli nei bar e nei ristoranti. E ancora particolare attenzione verrà rivolta "alle fasce deboli, come gli anziani e le persone sole che trascorreranno il periodo estivo nelle proprie abitazioni, fornendo loro ogni utile assistenza e prevenendo l'odioso fenomeno delle truffe".