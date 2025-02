Operaio si sente male nel bagno della fabbrica: Eliano Gizzi muore a 34 anni, disposta l’autopsia

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Eliano Gizzi

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Eliano Gizzi, un operaio trentaquattrenne, che si è sentito male ed è deceduto all'interno di un'azienda in via Casilina Sud. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Ha detto ai colleghi di non sentirsi bene

Secondo quanto ricostruito finora Eliano, in servizio per una ditta esterna, verso le 14 ha detto ai colleghi di non sentirsi bene ed è andato in bagno. Trascorso del tempo però, gli operai hanno notato che non era ancora uscito. Insospettiti lo hanno chiamato, ma da dentro non arrivava alcuna risposta. I colleghi preoccupati per le sue condizioni di salute hanno dato l'allarme, chiamando il Numero delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma una volta arrivato il personale sanitario per Eliano non c'era purtroppo nulla da fare. Hanno tentato di rianimarlo senza successo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il magistrato di turno, per gli accertamenti di rito e la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione per l'autopsia.

I messaggi di cordoglio per Eliano Gizzi

Eliano Gizzi aveva tranquattro anni, era originario di Castrocielo ed era una persona conosciuta in città. Appresa la notizia della sua improvvisa scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma venga restituita ai suoi cari e che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. "Una giovane vita si è spenta oggi all'improvviso – scrive su Facebook il sindaco Gianni Fantaccione – Eliano Gizzi un ragazzo di Castrocielo di appena trentaquattro anni è scomparso a causa di un malore, che non gli ha lasciato scampo, mentre era in lavoro in fabbrica. In questo momento non ci sono frasi o parole che possano attenuare il dolore della famiglia e degli amici. A nome dell'amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio alla famiglia, in particolare a sua mamma e a sua sorella. Ciao Eliano, sono convinto che da lassù potrai continuare a portare avanti in qualche modo i tuoi sogni e i tuoi progetti".