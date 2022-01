Operaio rimane bloccato a 23 metri di altezza in cima al traliccio: salvato dai pompieri Il sistema che regala la salita e la discesa dal traliccio è stato interdetto fino a che non sarà sottoposto a manutenzione. L’operaio non ha riportato ferite.

A cura di Natascia Grbic

Un operaio è rimasto bloccato a più di venti metri di altezza perché il cestello elevatore aveva smesso di funzionare. È successo oggi a Vasanello, in provincia di Viterbo. L'operaio, un 25enne, stava facendo dei lavori di manutenzione in cima a un traliccio di un ripetitore telefonico quando si è accorto che il cestello non si muoveva più. Non andava né verso il basso né verso l'alto: nonostante la paura, il giovane ha mantenuto la calma, si è assicurato alla struttura e ha chiamato i soccorsi, chiedendogli di intervenire immediatamente.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Civita Castellana per aiutare l'operaio. Hanno portato con sé l'autoscala della sede centrale e hanno messo in salvo il 25enne, facendolo scendere dal cestello. Operazioni, quelle messe in campo dai pompieri, che non sono state semplici a causa del forte vento che c'era in giornata. Il 25enne sta bene e non ha riportato ferite, anche se è rimasto molto scosso da quanto accaduto data la pericolosità dell'evento. Il sistema che regala la salita e la discesa dal traliccio, invece, è stato interdetto: prima che rientri in funzione dovrà essere sottoposto a manutenzione.

Per il 25enne, fortunatamente, solo tanta paura. Al momento non sono note le cause di malfunzionamento del macchinario, che avrebbe dovuto riportare giù il ragazzo senza nessun problema. E invece si è trovato da solo a 23 metri di altezza senza poter fare nulla. Non aiutava il forte vento, che ha reso le operazioni ancora più difficili e spaventando così ulteriormente il giovane. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati, lo hanno rassicurato e portato giù, tra il sollievo di tutti i presenti.