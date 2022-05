Operaio accoltella alla gola il datore di lavoro a Torvajanica: arrestato per tentato omicidio È stato arrestato per tentato omicidio l’operaio 40enne che ieri mattina ha accoltellato alla gola il datore di lavoro in viale Po a Torvajanica.

A cura di Alessia Rabbai

Sarebbero un operaio 40enne e il suo datore di lavoro 47enne, entrambi parte di una cooperativa, i protagonisti dell'accoltellamento che si è verificato ieri mattina a Torvajanica. L'operaio è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. Raggiunta con un fendente, la vittima ha riportato una profonda ferita alla gola, trasportata al San Camillo in eliambulanza, lotta tra la vita e la morte. Non è ancora chiaro il movente, le forze dell'ordine stanno aspettando che le condizioni di salute del 47enne migliorino, per poterci parlare e raccogliere la sua versione dei fatti di quanto accaduto domenica mattina scorsa sul litorale della provincia Sud di Roma. All'origine dell'aggressione forse potrebbe esserci una questione di soldi. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine dai carabinieri della stazione di Torvajanica i due si sono incontrati in viale Po, località Campo Ascolano, nel territorio del Comune di Pomezia.

Tra i due è iniziata una discussione animata, che è culminata nell'aggressione: l'operaio avrebbe estratto una lama, ferendolo alla gola. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute del 47enne, che sono parse fin da subito gravissime, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato in volo all'ospedale San Camillo. Affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto ad una delicata operazione, ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Fondamentali saranno le prossime ore. I militari hanno arrestato l'aggressore, che si trova in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.