Open day carta d’identità elettronica: sabato 9 aprile il bis, ecco come prenotare Dopo il caos e le code dello scorso sabato, l’amministrazione comunale è corsa ai ripari: per partecipare all’Open Day per la carta d’identità elettronica di sabato 9 aprile sarà necessario prenotarsi. Sono coinvolti nove municipi.

A cura di Redazione Roma

Lo scorso sabato caos, code e cittadini esasperati negli uffici di sette municipi della capitale. Se da una parte gli Open Day per fare la carta d'identità elettronica sono stati un successo di partecipazione, dall'altra l'accesso libero ha portato a disagi e inceppato la macchina amministrativa. Così l'amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari: questo sabato nei nove municipi coinvolti e nei chioschi attrezzati ad hoc, sarà possibile fare la carta d'identità elettronica, ma sarà necessario prenotarsi. In tutto saranno 49 le postazioni aperte negli uffici anagrafici dei municipi II, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV, e nei chioschi di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, che saranno operativi anche la mattina di domenica 10 aprile.

"Proseguiamo la nostra azione per rafforzare le opportunità rivolte ai cittadini per il rilascio della Cie e, vista la grandissima domanda riscontrata la scorsa settimana, aggiungiamo strumenti per un’efficace regolamentazione degli afflussi. – ha dichiarato l'assessore Andrea Catarci – Alcuni Municipi, pur non partecipando all'iniziativa di sabato, garantiranno un servizio di recupero dedicato alle persone che non sono riuscite a richiedere la Cie nel precedente open day del 2 aprile. A Roma per prendere un appuntamento per fare la carta d'identità ci possono volere anche tre mesi, ma Catarci spiega che qualcosa sta già cambiando e l'amministrazione è al lavoro per recuperare: "Queste iniziative straordinarie verranno ripetute e messe a sistema per ridurre ulteriormente i tempi medi di attesa che, già nell’ordinario, sono scesi a 80 giorni medi dai 116 del dicembre 2021".

Open Day carta d'identità elettronica: come prenotare

Per la prenotazione all'Open Day ci si può prenotare online dalle 9.00 di domani, venerdì 8 aprile, tramite il sistema di prenotazione Agenda Cie all'indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it, fino a esaurimento degli disponibili. Chi riuscirà a prenotare avrà dunque la certezza di poter fare la pratica per il rilascio della carta d'identità elettronica. Si ricorda che è necessario recarsi allo sportello con fototessera, carta di pagamento elettronico e della vecchia carta d'identità.

Uffici e municipi coinvolti nell'Open Day: dove si può prenotare

Municipio II: le sedi di Via Dire Daua 11, Via Catania 70 (Mercato), Via Goito 35 saranno aperte sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 14;

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 16.30;

Municipio VII: la sede di Piazza di Cinecittà 11 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 16.30;

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 15.30;

Municipio XI: la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 15.30. Oltre alla partecipazione al click day, nello stesso giorno saranno svolte operazioni di recupero delle file pregresse;

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 13.30;

Municipio XIII: la sede di via Aurelia 470 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 8.30 alle 12.30. Dalle 12.30 alle 16.30 le postazioni saranno attive per il recupero delle file pregresse;

Municipio XIV la sede di S. Maria della Pietà 5 – Padiglione 29 sarà aperta sabato 9 aprile dalle 9.00 alle 16.00