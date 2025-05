video suggerito

Omolesbobitransfobia, a Roma sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 manifestazioni e viabilità Dal presidio in piazzale Ostiense al corteo che parte dalla Sapienza, con rispettive modifiche alla viabilità, fino al fitto programma di eventi della Rete RE.A.DY: le iniziative e le manifestazioni per oggi e domani per la giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia.

A cura di Beatrice Tominic

Weekend ricco di appuntamenti fra iniziative e manifestazioni in occasione della Giornata internazionale dell'omolesbobitransfobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio. Presidi, cortei e iniziative a supporto della comunità LGBT+ sono attese oggi e domani, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, nella capitale, dal presidio in piazzale Ostiense al corte da piazzale Aldo Moro, fino al'assemblea della rete RE.A.DY. Scopriamo quali sono e come cambia la viabilità per permettere gli eventi.

Presidio statico a piazzale Ostiense: "Vennero a prendere me e c'eravamo tutt3"

Il primo appuntamento previsto è oggi in piazzale Ostiense, a partire dalle ore 14, con la mobilitazione nazionale promossa dalle associazioni aderenti al manifesto La Strada dei Diritti, fra cui Arcigay, Famiglie Arcobaleno, MIT, Mario Mieli, Agedo, Gaynet, Rete Genitori Rainbow, Rete Lenford, EDGE, ALFI, Genderlens, Libellula, ACET, Agapanto, Napoli Pride, Gay Center, CEST, Intersex Esiste, Ygrò, Quore, con il sostegno di sigle storiche della società civile come CGIL, ARCI, ANPI, Rete “A Pieno Regime”, LILA, UDU, Rete Della Conoscenza, Rete No Bavaglio, AICS, UISP, Differenza Donna. Un'occasione per lanciare il crescente allarme sociale e culturale in questi anni e denunciare "un clima politico ostile fatto di aggressioni, retorica d’odio e tentativi di limitare le libertà fondamentali".

Per l'occasione, come fa sapere il Comune di Roma, sono previste possibili limitazioni o deviazioni per 14 linee di bus:

3Nav,

23,

30,

75,

77,

83,

96,

280,

715,

716,

719,

769,

775,

780.

La locandina del presidio in piazzale Ostiense.

Il fitto programma della Rete RE.A.DY

Numerosi gli eventi organizzati dal Comune di Roma con la Rete RE.A.DY a partire già dalla mattina di sabato 17 maggio con l'Assemblea nazionale della Rete RE.A.DY ospitata in Campidoglio. Le iniziative, però, continuano anche nei prossimi giorni, fino a mercoledì 28 maggio 2025, ospitate all'interno dei territori dei 15 municipi romani e nella biblioteca Guglielmo Marconi.

Restano attivi, come ormai da un anno a questa parte, gli sportelli in tutti i municipi. "Con questi servizi, stiamo costruendo una rete di ascolto e supporto che mette al centro il benessere, la dignità e la libertà di essere se stessi", è stato il commento di Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e pari opportunità di Roma Capitale. "La nostra posizione è chiara: teniamo conto di tutte le soggettività che vivono la nostra città", ha aggiunto Marilena Grassadonia, coordinatrice Politiche Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

Il programma dell'assemblea della Rete RE.A.DY.

"Ospitare l'Assemblea nazionale della Rete RE.A.DY con la partecipazione di rappresentanti dei circa 300 Enti che aderiscono alla rete è infine motivo di grande orgoglio. Conferma l'attenzione e la forte presa di responsabilità di Roma Capitale alle necessità e per il benessere delle persone lgbtqia+ che vivono nella nostra città", hanno poi concluso.

Il corteo di liberazione trans queer domenica 18 maggio

Un altro appuntamento in occasione della Giornata internazionale dell'omolesbobitransfobia è quello atteso domani pomeriggio. L'appuntamento è alle ore 16 a piazzale Aldo Moro, davanti all'università di Roma La Sapienza per avviare il corteo fino al punto di arrivo, a piazza Vittorio Emanuele II, verso le ore 19. Prevista la partecipazione di circa 500 persone.

Il percorso del corteo, da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio Emanuele II, attraversa:

via dei Marrucini,

via Tiburtina,

piazza di Porta San Lorenzo,

via di Santa Bibiana,

via Giolitti,

viale Manzoni,

via Principe Eugenio.

Per permettere il passaggio della manifestazione, non si escludono limitazioni o modifiche di percorso delle seguenti linee di autobus:

514,

71,

105,

360,

492,

590,

649,

C2,

C3.