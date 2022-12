Omicidio Willy, legali dei Bianchi: “Testimoni ubriachi, lesioni a vittima causate anche dai medici” Sono state depositate le motivazioni per la richiesta di appello da parte dei legali di Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

A cura di Natascia Grbic

I testimoni sarebbero stati troppo ubriachi per capire cosa stava realmente accadendo e alcune lesioni a Willy Monteiro Duarte potrebbero essere state causate dai medici. Queste sono due delle tesi sostenute dai legali delle difese di Marco e Gabriele Bianchi, i fratelli di Artena condannati all'ergastolo in primo grado per l'omicidio volontario del 21enne di Paliano. Gli avvocati dei Bianchi, di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia hanno depositato l'appello, chiedendo l'annullamento della sentenza.

"Il teatro dell’evento – dichiara l'avvocata di Marco Bianchi, Vanina Zaru – è un luogo scarsamente illuminato e le persone chiamate a testimoniare sono giovani che alle tre e mezza di notte si trovavano nei luoghi della cosiddetta movida. Un’indagine più accurata per comprendere chi e in che misura avesse quanto meno assunto alcolici, avrebbe probabilmente delineato lo scenario della reale attendibilità e della genuinità dei ricordi". I testimoni, per la legale, non sarebbero attendibili.

Non solo: per l'avvocata i fatti accaduti quella sera non sono chiari, così come non lo sono le cause della morte di Willy Monteiro Duarte. "Marco Bianchi non è colto, ha gusti musicali di dubbio gusto, è calato in una realtà in cui è importante dare di sé, sui social, un’immagine di persona benestante e vincente, è rumoroso e per certi aspetti può apparire sgradevole. Ma oltre ad essere lo specchio della società in cui viviamo e in cui stiamo facendo crescere i nostri figli, non appare diverso da molti altri giovani che cercano di imitare stili di vita fatui, non contrastati, peraltro, da una risposta adeguata culturale da parte di nessuno".

Anche Valerio Spigarelli e Ippolita Naso, avvocati di Gabriele Bianchi, hanno chiesto l'assoluzione, puntando sul ruolo di Belleggia e Pincarelli e avanzando l'ipotesi che alcune lesioni alla vittima siano state causate dal massaggio cardiaco praticato dai medici. Per i legali, inoltre, non sarebbe stato Gabriele a sferrare il colpo che ha ucciso il giovane.

Chiede l'assoluzione per Francesco Belleggia anche l'avvocato Vito Perugini, sostenendo che gli unici ad accusare il suo assistito siano gli amici dei fratelli Bianchi. Loredana Mazzenga, avvocata di Mario Pincarelli, ha chiesto l'assoluzione o uno sconto di pena sostenendo che il ragazzo ha sì colpito Willy, ma i suoi non sono stati colpi fatali.