Femminicidio-suicidio a Velletri, ex carabiniere uccide la moglie e si butta dalla finestra

A cura di Enrico Tata

A Velletri, Castelli Romani, un 72enne ex carabiniere avrebbe ucciso la moglie, Lucia Massimo, e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dalla finestra del loro appartamento al terzo piano di un palazzo in via Giacomo Matteotti. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Velletri. All'interno dell'abitazione hanno trovato il corpo della donna in una pozza di sangue. Il 72enne, secondo le prime ricostruzioni, soffriva di depressione ed era in cura da uno psichiatra. La moglie era malata da tempo. L'intera area è stata transennata.