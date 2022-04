Omicidio-suicidio a Roma: anziano uccide la moglie e poi si toglie la vita Due anziani giapponesi, 91 anni e 92 anni, sono stati trovati morti all’interno di un appartamento di Ponte Milvio.

A cura di Enrico Tata

Tragedia in via via Civitella d'Agliano, Ponte Milvio. Due anziani giapponesi, 91 anni e 92 anni, sono stati trovati morti all'interno di un appartamento. Stando alle prime ricostruzioni, il signore ha prima ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con un coltello. L'ipotesi dell'omicidio-suicidio è quasi una certezza. La donna, classe 1931, è stata trovata a letto con una ferita in testa, mentre il corpo dell'uomo era all'interno della vasca da bagno con una profonda ferita all'addome e un coltello in mano. Entrambi erano già morti quando gli agenti sono entrati in casa. Sul caso sta indagando la polizia.

Stando a quanto risulta alla questura di Roma, la coppia era in regola con le norme sull'immigrazione. L'appartamento, inoltre, era intestato regolarmente a entrambi e non sembrava in disordine al momento dell'ingresso delle forze dell'ordine. Sul posto, comunque, sono stati chiamati anche gli agenti della polizia scientifica. Le indagini, cominciate intorno a mezzogiorno dopo la segnalazione di un parente delle vittime, sono ancora in corso. L'ipotesi dell'omcidio-suicidio è comunque quella più credibile al momento.