Omicidio Silvia Cipriani, parla un testimone: “Non l’ha uccisa il nipote Valerio” Una testimone a La Vita in Diretta: “Ho visto Silvia il 22 luglio alle 9.40. Non credo che sia possibile, non ci posso credere, Valerio non c’entra niente”.

A cura di Enrico Tata

Silvia Cipriani e il nipote Valerio

Valerio Cipriani è indagato per l'omicidio volontario della zia Silvia, postina in pensione di Contigliano, provincia di Rieti, scomparsa nel nulla tre mesi fa. I suoi resti sono stati trovati nel bosco di Montenero in Sabina. Ieri, però, un testimone ha rivelato nuovi dettagli ai microfoni de La Vita in Diretta e ha affermato: "Non credo che sia possibile, non ci posso credere, Valerio non c’entra niente".

La donna ha poi dichiarato di aver visto Silvia Cipriani lo scorso 22 luglio (il giorno della scomparsa) alle 9.40: "Io sono convinta di averla vista. Non ho visto Silvia in faccia, ho visto la sua macchina, non so se guidava lei… Io salivo al Morini e lei scendeva verso Rieti. Qui ci conosciamo tutti, siamo pochi. Ognuno di noi sa di chi è quella macchina, ho pensato ecco Silvia".

Un'altra testimone ha detto di aver notato Silvia alle 8.30 di quel giorno, sempre a bordo della sua macchina: "Lei però la vede salire, io la vedo scendere. Questo è il grosso dilemma, se lei è salita… non so, magari ha dimenticato qualcosa? È salita e poi è riscesa subito?".

Qual è il movente dell'omicidio? Silvia era preoccupata in quei giorni? Secondo la nuova testimone no, "assolutamente no": ". Lunedì quando l’ho vista era lucidissima come sempre. Poi se da lunedì al giovedì è successo qualcosa, questo non lo so. Una cosa è certa: io non credo che sia stato Valerio. Lo conosco, non è possibile, non ci posso credere, Valerio non c’entra niente. Cosa gli è successo non lo so – ripete Annarita – ma so anche che lei non può essere andata li da sola, anche perché è un posto impervio, un posto particolare, ci vuole forza sulle mani per guidare la macchina in quel posto".

Le indagini continuano, ma Valerio Cipriani continua a dirsi innocente. Al momento, però, è l'unica persona che risulta indagata dagli inquirenti. Chi ha ucciso Silvia e perché? Il movente potrebbe essere di tipo economico, a anche su questo gli investigatori stanno cercando altri dettagli utili a confermare la pista.