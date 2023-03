Omicidio Cerciello, avvocati di Elder e Natale sull’annullamento: “Non sapevano fossero carabinieri” Gli avvocati di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth hanno commentato la sentenza d’annullamento delle condanne all’ergastolo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega.

A cura di Alessia Rabbai

Mario Cerciello Rega, Elder e Natale

"Elder non era consapevole di avere di fronte un carabiniere e lo ha sempre detto chiaramente, fin dall'inizio" è il commento di Renato Borzone, l'avvocato che difende Lee Finnegan Elder a margine della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato del condanne a ventidue e ventiquattro anni per i due ragazzi americani a processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, disponendo un processo bis. Elder è l'esecutore materiale del delitto, avendo tra i due materialmente inferto i fendenti. "La dinamica del fatto – spiega il legale – escludeva questa circostanza, confermando che il collega Andre Varriale, che era con Cerciello la notte della tragedia, non avesse detto la verità. Ci dispiace che ciò sia avvenuto solo al terzo grado di giudizio, ma l'importante è che sia stato riconosciuto".

"Assenza della prova del concorso in omicidio"

"Tecnicamente significa che ci sono due circostanze aggravanti molto pesanti anche come pena che si fondavano sul fatto che Elder fosse consapevole di trovarsi davanti ad una persona che faceva parte delle forze dell'ordine, ma Elder fin dal primo momento ha spiegato che non c'era questa consapevolezza – continua Borzone – Siamo molto soddisfatti della sentenza ma anche amareggiati, perché abbiamo dovuto attendere quattro anni per questo risultato". Anche Gabriel Natale Hjorth ha ricevuto una sentenza di annullamento del processo. La notte in cui sono accaduti i fatti che hanno portato alla prematura scomparsa del militare dell'Arma Natale ha avuto una colluttazione con Varriale. Il suo avvocato Fabio Alonzi ha commentato: "Il mio assistito ha ottenuto ciò per cui ci siamo sempre battuti, ossia l'assenza della prova del concorso all'omicidio".

Annullate le condanne per Lee Elder e Natale Hjorth

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato le condanne che in secondo grado i giudici avevano stabilito per i due giovani americani accusati dell'omicidio in concorso del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate la notte del 26 luglio del 2019 in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati a Roma. Il processo è da rifare, questo il verdetto arrivato nella tarda serata di mercoledì 15 marzo. La vedova Cerciello e i famigliari del vicebrigadiere all'uscita dal Palazzaccio non hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, ma sono andati sul luogo dell'omicidio, poco distante dalla Cassazione e si sono stretti tra loro in un forte abbraccio.